VS schrappen 285 miljoen dollar steun aan VN na stemming rond Jeruzalem LB

10u24

Bron: The Independent 6 AFP Eerder had Trump ermee gedreigd steun te schrappen aan landen die binnen de VN tegen zijn besluit zouden stemmen om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Israel Palestina Nadat de Verenigde Naties een resolutie stemden die het besluit van Amerikaans president Trump veroordeelt om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, kondigen de Verenigde Staten aan dat het 285 miljoen dollar steun aan de statenbond schrapt. "We zullen niet langer toelaten dat er wordt geprofiteerd van de vrijgevigheid van het Amerikaanse volk", stelt Amerikaans ambassadeur bij de VN Nikki Haley.

Het Amerikaans budget voor de VN voor 2018-2019 wordt met ruim 285 miljoen dollar (240 miljoen euro) beknot. "De inefficiëntie en de te hoge uitgaven van de VN zijn welbekend. We zullen niet meer toelaten dat er wordt geprofiteerd van de vrijgevigheid van het Amerikaanse volk", zei Haley. "Deze historische inkrimping van onze uitgaven is, samen met andere maatregelen voor een meer efficiënte en een verantwoordelijke VN, een grote stap in de goede richting".

Eerder had Trump ermee gedreigd steun te schrappen aan landen die binnen de VN tegen zijn besluit zouden stemmen om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël.

Resolutie VN

De Algemene Vergadering van de VN stemde met een grote meerderheid voor de resolutie die Trumps besluit verwerpt. De niet-bindende resolutie die het Amerikaanse besluit rond Jeruzalem ongeldig verklaart, werd door 128 lidstaten goedgekeurd, negen landen stemden tegen.

Al sinds 1967 is het standpunt van de VN rond Jeruzalem onveranderd: het definitieve statuut van de stad moet beklonken worden in directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen.

Trumps administratie liet al weten dat de stemming van de VN zijn plannen om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen niet zal dwarsbomen. "Laat ze maar tegen ons stemmen. We zullen veel besparen, het kan ons niet schelen", zei hij.

Haley stuurde naar meer dan 180 landen brieven waarin ze waarschuwde dat Washington de namen zou noteren van elk land dat tegen de VS zou stemmen.

Photo News Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley.