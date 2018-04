VS blokkeren verklaring van VN over geweld in Gaza kv

01 april 2018

03u13

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Verenigde Staten hebben zaterdag een ontwerpverklaring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het geweld in de Gazastrook geblokkeerd. Daarin wordt opgeroepen tot "terughoudendheid en het voorkomen van verdere escalatie", en een onderzoek naar de confrontaties tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger.

Vrijdag namen tussen 20.000 en 30.000 Palestijnen deel aan de "Grote Mars van de Terugkeer". Ze betoogden aan de grens van de Gazastrook met Israël voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is. De manifestatie draaide echter uit in geweld, met minstens 16 doden en 1.400 gewonden tot gevolg.

Koeweit stelde vrijdag in naam van de Arabische landen een ontwerpverklaring voor op de Veiligheidsraad. In de verklaring maakt de raad gewag van "een diepe bezorgdheid met betrekking tot de situatie aan de grens" en roept hij - net zoals eerder al secretaris-generaal Antonio Guterres - op tot een "onafhankelijk en transparant onderzoek". Daarnaast wordt gehamerd op het "recht om vreedzaam te betogen" en wordt het "verdriet" van de lidstaten geuit met betrekking tot "het verlies van onschuldigde Palestijnse levens".

De Verenigde Staten - een grote bondgenoot van Israël - hebben zaterdag echter te kennen gegeven dat ze de tekst niet zullen steunen, zo zei een diplomaat zaterdag aan het Franse persbureau AFP.