Vrouw levend van onder puin gehaald in Israël na raketaanval vanuit Gaza Opgelet, de beelden kunnen schokkend zijn. Redactie

15 november 2018

16u38

Bron: KameraOne 0

In de Israëlische stad Ashkelon is een vrouw twee dagen geleden levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers. Haar gebouw was geraakt door een van de tientallen raketten die Hamas en andere groeperingen hadden afgevuurd richting Israël. De beelden dateren van afgelopen dinsdag, maar zijn pas vrijgegeven.