VN-Vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen moet banen schrappen na opschorting VS-steun

30 juli 2018

17u54

Bron: Belga 0 Israel Palestina Na de bevriezing van de reguliere Amerikaanse bijdrage aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen moet de UNRWA in de Gazastrook noodgedwongen banen schrappen. Daarmee komt ook het onderwijs in gevaar. De UNRWA beschikt in de kuststrook over 13.000 medewerkers, zegt directeur Matthias Schmale. Duizend medewerkers zijn bevoegd voor humanitaire hulp.

"Dertig procent van die duizend medewerkers behouden hun werk, zestig procent krijgt een deeltijdse baan en tien procent verliest vanaf 1 september zijn job. We moeten terugschroeven om de voedselhulp te kunnen garanderen", zegt Schmale. De organisatie heeft ermee gedreigd dat "alle duizend medewerkers in hongerstaking gaan".

Steun van VS

De Amerikaanse president Donald Trump had in het begin van het jaar de steun van de VS aan de Palestijnen bevroren, indien ze zich niet bereid tonen tot vredesonderhandelingen met Israël. De Palestijnse Autoriteit beschouwt de VS niet langer als een onafhankelijke bemiddelaar wegens de verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem.

De VS hadden vorig jaar voor humanitaire steun en hulpprojecten in totaal 365 miljoen dollar (312 miljoen euro) gestort, zegt Schmale. Dit jaar is dat nog maar 60 miljoen dollar (51 miljoen euro).

"Vorig jaar hebben we alleen al aan humanitaire hulp 110 miljoen dollar (94 miljoen euro) uitgegeven, daarvan kwam 90 miljoen (77 miljoen euro) van de Amerikanen", zegt Schmale nog. "We hadden de indruk dat we voor 2018 op een gelijkaardig bedrag mochten rekenen". Maar dat geld is nu "weggetrokken".

Voedsel, scholen, gezondheidcentra

UNRWA ondersteunt in de Gazastrook rond een miljoen mensen met voedselhulp, bestuurt 275 scholen en 22 gezondheidscentra. Rond de 270.000 kinderen bezoeken VN-scholen. "Het is de eerste keer dat de Amerikanen humanitaire hulp koppelen aan politieke vooruitgang", hekelt Schmale. Dat is volges hem "fundamenteel verkeerd".

In de huidige situatie bestaat ook de bezorgdheid dat het schooljaar niet zoals gepland op 29 augustus kan beginnen. "We willen de internationale gemeenschap waarschuwen dat het gat in onze financiering erg groot is".