VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen haalt 118 miljoen dollar op Redactie

28 september 2018

02u52

Bron: AD 0 Israel Palestina Het agentschap voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNRWA) heeft na de beslissing van de Verenigde Staten om de financiële steun aan de organisatie stop te zetten, 118 miljoen dollar extra opgehaald bij andere landen. Dat heeft de commissaris-generaal van UNRWA, Pierre Krähenbühl, donderdag bekendgemaakt.

De VS doneerden in 2017 nog 365 miljoen dollar aan UNRWA, wat neerkomt op bijna een derde van het budget. Begin dit jaar kondigde de Amerikaanse president Donald Trump echter aan dat hij fors zou snoeien in de steun aan de Palestijnen en dat de VS dit jaar slechts 60 miljoen dollar zouden schenken.

Eind augustus werd de geldkraan helemaal dichtgedraaid. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een 'gebrekkige operatie' wegens het 'exponentieel groeiende' aantal personen dat aanspraak maakt op de noodhulp.

Om het financiële gat te dichten, richtte UNRWA met de steun van Jordanië - dat ruim 2 miljoen bij UNRWA geregistreerde vluchtelingen opvangt - zich tot andere landen. Het agentschap slaagde er op die manier in om 118 miljoen dollar op te halen. Koeweit en de Europese Unie zijn daarbij de grootste geldschieters, maar ook Duitsland, Ierland en Noorwegen droegen bij, aldus Krähenbühl.

UNRWA ondersteunt in de Gazastrook rond de 5 miljoen mensen met voedselhulp. Daarnaast bestuurt het 275 scholen en 22 gezondheidscentra.