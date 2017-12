VN-ambassadeur Haley: "VN staat al jaren vijandig tegenover Israël" LVA

02u01

Bron: BBC 1 Photo News Nikki Haley Israel Palestina VN-ambassadeur voor de Verenigde Staten Nikki Haley heeft de Verenigde Naties ervan beschuldigd vrede tussen Israël en Palestina te verhinderen. De VN is een van de belangrijkste centra van vijandigheid tegenover Israël. Dat zei Haley gisteren tijdens een spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad naar aanleiding van de beslissing van Trump van Jeruzalem de officiële Israëlische hoofdstad te maken.

"Israël, zoals alle naties, heeft het recht zelf te bepalen waar haar hoofdstad is. In Jeruzalem bevinden zich het parlement, de president, de premier, het hooggerechtshof en ministeries. Het is een gewoon een kwestie van gezond verstand dat ook buitenlandse ambassades daar gevestigd zijn", aldus Haley.

Ze wou ook van de gelegenheid gebruik maken commentaar te geven op de Verenigde Naties als organisatie. "Jarenlang is de VN al op onaanvaardbare wijze een van de meest prominente centra van vijandigheid jegens Israël. De VN heeft veel meer gedaan om de vrede in het Midden-Oosten te verhinderen dan om ze te bevorderen", voegde ze toe.

Op de beslissing van Trump volgden demonstraties en rellen in Jeruzalem en de Palestijnse gebieden. Daarbij vielen volgens bronnen twee dodelijke Palestijnse slachtoffers.