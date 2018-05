Verenigde Staten blokkeren onafhankelijk onderzoek naar bloedbad in Gaza IB

15 mei 2018

01u45

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Verenigde Staten hebben zich gisteren in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verzet tegen een communiqué waarin opgeroepen wordt tot een onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad op de Gazastrook. Dat zeggen diplomatieke bronnen.

In de ontwerptekst "uit de Veiligheidsraad zijn verontwaardiging en verdriet over de dood van Palestijnse burgers die hun recht uitoefenden om vreedzaam te betogen", klinkt het. De raad "roept op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar die acties, om te garanderen dat verantwoording wordt afgelegd".

Geen enkel juridisch gevolg

"De Veiligheidsraad herhaalt dat iedere beslissing of actie die pretendeert dat ze het karakter, statuut of de demografische samenstelling van de heilige stad Jeruzalem heeft gewijzigd geen enkel juridisch gevolg heeft, van nul en generlei waarde is, en geannuleerd moet worden conform de relevante resoluties van de Veiligheidsraad", klinkt het in de ontwerptekst.

Tienduizenden Palestijnen hebben gisteren geprotesteerd aan de grens met Israël tegen de inhuldiging die dag van de ambassade van de VS in Jeruzalem. Het Israëlische leger doodde zeker 58 Palestijnse betogers. Het werd daardoor de bloedigste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog in de zomer van 2014 in de Palestijnse enclave.