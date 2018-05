Veiligheidsraad komt vandaag bijeen na raketbeschietingen op Gaza IB

30 mei 2018

02u10

Bron: Belga 1 Israel Palestina De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag, op vraag van de Verenigde Staten, bijeen over de mortier- en raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israël. Dat zeggen diplomaten.

De VS lieten een eerste ontwerp circuleren van een verklaring van de V-raad die "in de hevigste bewoordingen de wilde raketbeschietingen van Palestijnse militanten in de Gazastrook veroordeelt". De vergadering vindt vanmiddag om 15 uur plaats (21 uur in België).

Het Israëlische leger viel gisteren tientallen doelwitten aan op de Gazastrook als reactie op mortier- en raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. Drie Israëlische soldaten raakten gewond door de beschietingen, zegt het leger. Aan Palestijnse kant is er geen sprake van slachtoffers.

Het gaat om de ergste confrontatie tussen Israël en gewapende Palestijnse groepen sinds de oorlog in 2014.