Unie Progressieve Joden: "Erkenning Jeruzalem als hoofdstad Israël is oorlogsverklaring" kv

05u49

Een vrouw kijkt naar de projectie van de Amerikaanse en Israëlische vlag op de muur van de Oude Stad in Jeruzalem. Israel Palestina De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël versterkt "een totaal onevenwichtige situatie", betreurt de Unie van Progressieve Joden van België (UJPB). "Dit is een oorlogsdaad die zeker en vast niet zal bijdragen tot een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict," zegt Henri Goldman van de UJPB.

"In 1947 was Jeruzalem geen deel van het opdelingsplan van Palestina", zegt Goldman. In dat plan vormden Jeruzalem en omliggende gemeenten een zone waarvoor een speciaal regime gold, en die bestuurd werd door de VN. Israël annexeerde de stad snel, maar "dat gebeurde buiten het internationaal recht om, de reden waarom de landen die Israël zelfs het meest van al steunen geen ambassade hebben in Jeruzalem."

"Israël is de enige staat die de beslissing van Donald Trump steunt. Soort zoekt soort. De regering-Netanyahu is de meest rechtse uit de geschiedenis van Israël, en dat is niet anders met Trump in de VS", zegt Goldman, hoofdredacteur van het Franstalige magzine Politique. "Trump verklaart hiermee de politiek van annexatie en kolonisatie van de Israëlische regering geldig."

De UPJB is geen lid van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB).