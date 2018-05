Twee Palestijnen doodgeschoten door Israëlische militairen HA

06 mei 2018

16u36

Bron: ANP, DPA, Reuters 0 Israel Palestina Israëlische militairen hebben twee Palestijnen doodgeschoten die vanuit de Gazastrook probeerden Israël binnen te komen. Het leger stelt dat zij van plan waren "veiligheidsinfrastructuur te beschadigen in het gebied met het veiligheidshek" aan de grens van de Palestijnse enclave.

Militairen vuurden in de richting van drie personen, waarvan er volgens het leger twee zijn gedood. Over het lot van de derde Palestijn is niets bekendgemaakt. Palestijnse functionarissen bevestigen dat twee mannen zijn gedood bij Khan Younis, een plaats in het zuiden van de Gazastrook.

Het is al weken onrustig aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Palestijnen demonstreren sinds eind maart bij het grenshek. Tijdens die protesten vielen tientallen doden. Ook kwamen gisteren zes Hamas-leden om het leven door een explosie in de Gazastrook. De oorzaak van die ontploffing is nog niet bekendgemaakt.