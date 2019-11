Twee kopstukken Islamitische Jihad gedood bij Israëlische aanvallen IB LH TTR

12 november 2019

05u15

Bron: ANP, Reuters, Belga 14 Israel Palestina Israëlische troepen hebben Baha Aboe Al-Ata, een 42-jarige commandant van Islamitische Jihad, gedood tijdens een aanval op zijn huis in de Gazastrook. Dat hebben woordvoerders van zowel de Israëli als de Palestijnen bevestigd. Tijdens de aanval werd ook zijn vrouw en een ander kopstuk van Islamitische Jihad gedood.

Islamitische Jihad is een van de gewapende groepen die actief is in Gaza. Al-Ata was de leider van al-Quds, de gewapende vleugel van de organisatie. Islamitische Jihad bevestigde in een persbericht dat al-Ata werd omgebracht in zijn huis. Ze voegden eraan toe dat “Israël hiermee alle rode lijnen heeft overschreden”.

In een verklaring zeggen Israëlische militairen dat premier Benjamin Netanyahu de operatie heeft goedgekeurd omdat Al-Atta verantwoordelijk wordt gehouden voor een recente reeks aan raket-, drone- en scherpschuttersaanvallen in het grensgebied. Ook zou hij nieuwe aanvallen plannen. “Al-Ata was rechtstreeks verantwoordelijk voor honderden terreuraanslagen op Israëlische burgers en soldaten”, meldde het Israëlische leger.

Drie doden

Drie Israëlische raketaanvallen ten westen van Damascus viseerden het huis van Akram al-Ajoeri, ook een leider van de al-Quds Brigades. Het Syrische staatspersbureau SANA meldde dat de militant niet bij de aanvallen gedood werd, maar zijn zoon Moeaz en een ander iemand wel, en dat tien anderen gewond raakten.

Bij een andere aanval later op dinsdag werd een militant van Islamitische Jihad in de Gazastrook gedood terwijl hij op een motorfiets reed. Het Israëlische leger zei dat hij op het punt stond een raket te lanceren.

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid bevestigde dat drie mensen gedood werden en achttien anderen gewond raakten.

“Oorlogsverklaring”

Mos’ab al-Briem, de woordvoerder van Islamitische Jihad in de Gazastrook, noemde de liquidatie van de militaire leider van de groep een “moord” en een “oorlogsverklaring aan ons Palestijnse volk”. Militanten vuurden als reactie op de luchtaanvallen tientallen raketten op Israël af. De Israëlische luchtafweersystemen haalden twintig van de zowat 50 raketten neer, deelde het leger mee.

Israëlische vliegtuigen vielen daarop militaire sites in de Gazastrook aan, meldden Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger bevestigde dit niet meteen.

Raket

Een raket die vanuit de Gazastrook was afgevuurd, sloeg op een kruispunt in het zuiden van Israël in en miste ternauwernood twee auto’s. Een van de twee bestuurders werd met granaatscherfwonden naar het ziekenhuis gebracht, bevestigde een ambulancedienst. Een achtjarig meisje kreeg een hartstilstand toen ze naar een schuilkelder rende in Tel Aviv, voegde de dienst eraan toe.

Een raket sloeg ook in op een huis in Netivot. Scholen en kinderdagverblijven gingen dicht en schuilkelders gingen open in Tel Aviv en omgeving. Twee raketten werden boven de stad onderschept. Het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook deelde aan de pers mee dat “twee Palestijnen, onder wie een vrouw, gedood werden bij een Israëlische aanval”.

