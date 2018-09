Trump sluit Palestijnse diplomatieke missie in Washington JF - MVDB

10 september 2018

19u05

Israel Palestina Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag bevestigd dat het Palestijnse kantoor in Washington van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) dicht gaat.

"De beslissing komt er nadat de PLO geen stappen heeft ondernomen om rechtstreekse en zinvolle onderhandelingen op te starten met Israël", zegt Heather Nauert van het State Department. "Integendeel, de leiders van de PLO hebben een vredesvoorstel van de VS veroordeeld dat ze niet eens gezien hebben en ze willen niet praten met de VS".

De Amerikaanse beslissing is de laatste in een reeks maatregelen die de regering van president Donald Trump heeft genomen tegen de Palestijnse leiding. Die bevroor de relaties met de VS sinds de omstreden verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem in mei. Washington erkende zo - tot grote woede van de Palestijnen en de Arabische wereld - Jeruzalem als Israëlische hoofdstad.

De internationale gemeenschap beschouwt de PLO van de Palestijnse president Mahmoed Abbas als de organisatie die het Palestijnse volk vertegenwoordigt. De PLO overkoepelt de Palestijnse Autoriteit. Die bevestigde het nieuws en reageert woedend. "De Verenigde Staten zijn bereid het internationale systeem af te breken om Israëlische misdaden en aanvallen op Palestijnen te beschermen", zei de prominente Palestijnse diplomaat Saeb Erekat.

De strafmaatregelen worden later vandaag verder aangekondigd in een toespraak van John Bolton, de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur. De VS sluiten de Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging in Washington uit bezorgdheid over een onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag (het ICC, International Criminal Court) naar misdaden tegen de Palestijnen waaraan Israël zich mogelijk schuldig heeft gemaakt. De VS erkennen het Internationaal Strafhof niet.

