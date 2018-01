Trump houdt buigen-of-barstenstrategie voor Palestijnen aan: "Geld blijft bevroren" kv

25 januari 2018

18u26

Bron: Belga 9 Israel Palestina De Amerikaanse president Donald Trump wil de financiële steun van de VS voor de Palestijnen zolang bevroren laten, totdat ze bereid zijn voor vredesonderhandelingen op te nemen met Israël. "Het geld ligt op tafel", zei Trump vandaag op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos na een bilateraal overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "We zullen wel zien wat er met het vredesproces gebeurt, maar de Palestijnen moeten hun respect tonen voor ons," aldus Trump. De VS betalen de Palestijnen honderden miljoenen dollar, maar krijgen hiervoor geen respect.

Aanleiding voor de ruzie is dat Trump op internationaal vlak cavalier seul speelde bij de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat leidde tot rellen in de Palestijnse gebieden. De Palestijnen willen in Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een onafhankelijke staat uitroepen. Trump haalde ook uit naar de Palestijnse Autoriteit omdat die weigerde de Amerikaanse vicepresident Mark Pence vorige week tijdens diens bezoek aan het land te ontmoeten.

Het moeilijkste thema waarover ze praten is Jeruzalem. Bij ons ligt dat niet meer op tafel, we moeten er dan ook niet meer over praten. Donald Trump

"Jeruzalem geen twistpunt meer"

"Als ze geen vrede willen, hebben we niets meer met hen te maken", aldus de president. Zijn beslissing over de erkenning van Jeruzalem was een stap om vooruitgang te krijgen in het vredesproces. "Het moeilijkste thema waarover ze praten is Jeruzalem. Bij ons ligt dat niet meer op tafel, we moeten er dan ook niet meer over praten", meent Trump. Hij verwacht dat de beslissing van de VS over Jeruzalem een positief effect heeft op het vredesproces, omdat daarmee een belangrijk twistpunt is weggewerkt. Die mening wordt echter door veel landen, ook in de Europese Unie, niet gedeeld. Netanyahu dankte Trump voor zijn steun en zei dat de banden tussen beide landen nooit sterker zijn geweest. Trumps beslissing over Jeruzalem helpt het vredesproces vooruit.

Bij een van de recente stemmingen van de Verenigde Naties hebben de VS zich erg alleen gevoeld. "We hebben elk land gehoord dat tegen ons heeft gestemd. Het was erg interessant". Trump doelde op een zitting van de algemene vergadering van de VN in december, waarbij 193 landen voor een Jeruzalem-resolutie hadden gestemd, die zich tegen het beleid van de Amerikaanse regering richt.

"Goede relatie met VK"

Ondanks de recente spanningen beschouwt Trump de relaties tussen zijn land en het Verenigd Koninkrijk als compleet intact. "We zitten in zo goed als alle zaken op dezelfde golflengte", zei Trump vandaag in Davos na een ontmoeting met de Britse premier Theresa May. "Wij houden van uw land", zei Trump zich richtend tot May. Als het om militaire kwesties gaat, past er geen blad tussen May en hem. May beaamde de "speciale relatie" van Groot-Brittannië met de VS.

Trump kwam deze voormiddag in Davos toe. Het gesprek met May was zijn eerste officiële bilaterale ontmoeting.