Trump gaat Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël

01u39

De Amerikaanse president Donald Trump gaat volgens mediaberichten Jeruzalem binnenkort erkennen als hoofdstad van Israël. Dat bericht de Wall Street Journal. Toch verhuist de ambassade van de VS voorlopig niet van Tel Aviv naar Jeruzalem, maar pas in de toekomst, zo bericht de krant op basis van regeringsbronnen. Trump zal wellicht deze vrijdag een besluit ondertekenen dat de verhuis voor nog zes maanden tegenhoudt.

De internationale gemeenschap erkent Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël, omdat ze vindt dat de definitieve status in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen moet geregeld worden. De Palestijnen willen dat het Arabische, oostelijke deel van de stad, dat Israël in 1967 veroverde en later annexeerde, de hoofdstad van hun onafhankelijke staat wordt. Israël claimt de hele stad.

Trump kondigde de beslissing al meermaals aan, maar de laatste tijd belandde het thema wat op de achtergrond. Het valt te verwachten dat de erkenning van Jeruzalem in Israël op applaus zal kunnen rekenen en in de Palestijnse gebieden fel protest zal ontlokken.

Verhuis van Tel Aviv naar Jeruzalem

Het besluit over de vestiging van de ambassade gaat terug op een wet uit 1995, waarin het Amerikaanse Congres besliste over een verhuis. Alle presidenten schoven sindsdien de uitvoering voor zich uit, met als reden dat dat de nationale veiligheid zou schaden. De verhuis wordt steeds met zes maanden uitgesteld.

Trump praatte al over de verhuis tijdens de verkiezingen. "Vraag is niet of, maar wanneer de verhuis zal plaatsvinden", zei Sean Spicer in juni, toen hij nog woordvoerder was van de president, en die het besluit moest ondertekenen.

AFP De Amerikaanse ambassade in Tel Aviv