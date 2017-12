Trump dreigt: “Wie tegen ons stemt over Jeruzalem, pakken we alle steun af” kv

20u23

Bron: Reuters, The Guardian, BBC 13 EPA Israel Palestina In de Algemene Vergadering van de VN wordt morgen gestemd over een resolutie die de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël bekritiseert. Maar nu dreigt Trump ermee om landen die ingaan tegen zijn beslissing, “miljarden” dollars aan financiële steun te ontzeggen.

De 193-koppige Algemene Vergadering van de VN komt morgen op vraag van Arabische en moslimlanden in spoedzitting bijeen over een resolutie waartegen de VS maandag in de VN-Veiligheidsraad hun veto hadden uitgebracht.

De resolutie vermeldt de Verenigde Staten niet letterlijk, maar stelt dat alle beslissingen omtrent Jeruzalem geannuleerd moeten worden en drukt "diepe spijt uit over recente beslissingen omtrent de status van Jeruzalem".

“Ze nemen honderden miljoenen dollars en zelfs miljarden dollars van ons aan, en dan stemmen ze tegen ons", zei Trump vandaag aan reporters in het Witte Huis. “Laat ze maar tegen ons stemmen. We zullen veel besparen. Het kan ons niet schelen.”

Vatbaar voor druk

Trump richt zijn waarschuwing vooral aan de VN-ambassadeurs van armere landen in Afrika en Azië die vatbaarder zijn voor druk vanuit de VS. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk kunnen Trumps woorden ernstig genomen worden: de Britten hopen immers snel een handelsovereenkomst met Washington te sluiten.

De president zal deze stemming nauwgezet opvolgen en heeft gevraagd dat ik verslag uitbreng over wie tegen ons gestemd heeft. Nikki Haley, Amerikaanse VN-ambassadeur

AFP Nikki Haley, VN-ambassadeur voor de VS.

Namen noteren

Eerder op de dag had de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley de lidstaten per brief al gewaarschuwd dat president Trump wil weten wie er donderdag “tegen hen gestemd heeft”. “Wanneer u nadenkt over uw stem, moedig ik u aan te beseffen dat de president en de VS deze stem persoonlijk opvatten. De president zal deze stemming nauwgezet opvolgen en heeft gevraagd dat ik verslag uitbreng over wie er tegen ons gestemd heeft,” ging ze verder.

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4 Nikki Haley(@ nikkihaley) link

“Bij de VN worden we altijd gevraagd om meer te doen en meer te geven. Dus wanneer we een beslissing nemen, volgens de wil van het Amerikaanse volk, over waar we ONZE ambassade gaan onderbrengen, dan verwachten we niet dat we geviseerd worden door diegenen die we geholpen hebben. Donderdag zal er een stemming plaatsvinden die onze keuze bekritiseert. De VS zullen namen noteren,” tweette Haley na de verspreiding van de brief.

Het is het recht en de verantwoordelijkheid van lidstaten om hun mening uit te drukken. Miroslav Lajcak, voorzitter van de Algemene Vergadering

Weinig effect verwacht

Volgens verscheidene diplomaten is het weinig waarschijnlijk dat de Amerikaanse dreigementen een groot effect zullen hebben op de stemming, al zijn dergelijke directe, openbare bedreigingen zeldzaam.

"We missen hier wat leiderschap van de VS en deze brief zal zeker niet helpen om het Amerikaanse leiderschap in het vredesproces in het Midden-Oosten te verzekeren", reageerde een Europees diplomaat op voorwaarde van anonimiteit aan The Guardian.

Miroslav Lajcak, voorzitter van de Algemene Vergadering, weigerde om te reageren op Trumps opmerkingen, maar zei: “Het is het recht en de verantwoordelijkheid van lidstaten om hun mening uit te drukken.”