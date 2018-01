Trump dreigt financiële steun aan Palestijnen in te trekken Redactie

Bron: ANP/Belga 0 REUTERS President Donald Trump. Israel Palestina De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter gedreigd om de geldkraan naar de Palestijnse Autoriteit (PA) stop te zetten. Zolang ze niet meewerken aan het bewerkstelligen van vrede met Israël wil Trump geen 'honderden miljoenen' betalen aan de Palestijnen.

Gisteren kondigden de Verenigde Staten al aan om ruim 211 miljoen euro aan hulp aan Pakistan in te trekken, omdat het land volgens Washington niet meewerkt aan de strijd tegen terrorisme. "We zijn zo gek geweest om 33 miljard dollar te geven in de laatste 15 jaar, terwijl ze ons er leugens voor teruggeven, en terroristen een veilig onderkomen bieden.''



"Maar Pakistan is niet het enige land waar we miljarden dollars aan spenderen en niets voor terug krijgen'', zo vervolgde hij zijn tirade op Twitter. "We geven jaarlijks honderden miljoenen aan de Palestijnen maar krijgen daar geen enkele waardering of respect voor terug", tweette de president.



Trump en de Verenigde Staten riepen bij de internationale gemeenschap en met name de Palestijnen veel weerstand op door Jeruzalem uit te roepen als hoofdstad van Israël. De Palestijnen zien met name Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. "We hebben Jeruzalem, het lastigste punt, van tafel geschoven maar moeten nu gaan praten over vrede", tweette Trump. De Palestijnen willen dat niet meer. Waarom zouden wij dan in de toekomst zoveel geld aan hen spenderen?"

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Arabische Liga, een in 1945 opgerichte samenwerking van 22 Arabische landen , riep de VS vorige maand op het presidentiële besluit over Jeruzalem terug te draaien. De Liga noemde Trumps besluit "een schending van het internationale recht".

De Verenigde Naties schaarden zich vervolgens via een resolutie achter de Liga. De resolutie is overigens niet bindend, dus of Trump zich daaraan zal houden is zeer de vraag.