Trump annuleert 200 miljoen dollar aan hulp voor Palestijnen IVI

24 augustus 2018

22u46

Bron: Belga 6 Israel Palestina De Amerikaanse regering gaat meer dan 200 miljoen dollar die voorzien was voor hulp aan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook "heroriënteren". Dat heeft een hoge functionaris van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd.

"Dit gebeurt op vraag van de president", klinkt het. "Dit geld gaat naar programma's met een hoge prioriteit, elders." Verdere details zijn niet gegeven.

De functionaris legt de schuld voor de moeilijke humanitaire situatie in de Gazastrook bij Hamas, de islamitische beweging die de enclave controleert. De beslissing komt er na "een analyse van de Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook om na te gaan of de uitgaven wel in het belang van de Verenigde Staten zijn".

In januari sneden de Verenigde Staten al in de helft van hun bijdrage aan UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen.