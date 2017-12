Traangas tegen manifestanten voor Amerikaanse ambassade in Libanon LB

11u08

Bron: BBC 1 AFP Israel Palestina Nabij de Amerikaanse ambassade in de buurt van de Libanese hoofdstad Beiroet is het tot een harde confrontatie gekomen tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Het protest is gericht tegen de beslissing van Amerikaans president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

De veiligheidstroepen vuurden traangas af en zetten het waterkanon in tegen de demonstranten, die stenen gooiden en brand stichtten op straat. De voorbije nacht riep de Arabische Liga Washington op het besluit in te trekken. Volgens de Liga zijn de VS nu geen betrouwbare partner meer om een vredesakkoord in het Midden-Oosten te onderhandelen.

De veiligheidstroepen hadden de weg naar het ambassadecomplex gebarrikadeerd.

Ook in de Indonesische hoofdstad Jakarta betoogden duizenden mensen voor de Amerikaanse ambassade. In de Zweedse stad Göteborg werd een molotovcocktail naar een synagoge gegooid, volgens de politie gaat het om een mislukte poging tot brandstichting.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft opgeroepen het protest tegen Trumps besluit voort te zetten. In de Palestijnse gebieden vielen bij clashes met Israëlische veiligheidstroepen al vier doden en honderden gewonden.