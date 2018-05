Tientallen gewonden bij protesten aan Israëlische grens in Gaza Redactie

14 mei 2018

11u42

Bron: ANP 0 Israel Palestina Duizenden mensen verzamelden zich aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Enkele onder hen zouden de grens aangevallen hebben, waarna het Israëlische leger het vuur opende. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt, al is er nog onduidelijkheid over het exacte aantal.

Dat er vandaag protesten zouden uitbreken, stond in de sterren geschreven. Het is de zeventigste verjaardag van de staat Israël en net vandaag openen de Verenigde Staten van Amerika ook een nieuwe ambassade in het land, in Jeruzalem.

Duizenden betogers verzamelden zich dan ook op meerdere plekken aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Inwoners van de Gazastrook werden via luidsprekers op moskeeën aangemoedigd zich aan te sluiten bij de zogenoemde 'Mars van de terugkeer'.

Bij de protesten zijn tientallen mensen gewond geraakt nadat het Israëlische leger het vuur opende. Al is er nog onduidelijkheid over de aantallen. Volgens persagentschap Reuters spreken medische hulpverleners over zeker 28 Palestijnen die schotwonden opliepen, onder wie twee journalisten. Persagentschap AFP heeft het dan weer over 14 gewonden.

Het Israëlische leger had de Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven bij het grenshek. Getuigen zeggen dat Israëlische troepen traangas afvuurden op tentenkampen in de buurt van de grens. Door de protesten zijn de afgelopen weken tientallen Palestijnen om het leven gekomen. Persagentschap Reuters spreekt van 45 mensen.