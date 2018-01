Speech van Pence over Jeruzalem "is geschenk voor extremisten" LB kv

22 januari 2018

14u40

Bron: ANP, Belga 0 Israel Palestina De Amerikaanse ambassade in Israël verhuist voor eind volgend jaar naar Jeruzalem. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence voor het Israëlische parlement, de Knesset. Pence noemde geen datum voor de omstreden verplaatsing van de diplomatieke post. Volgens de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat is zijn toespraak "een cadeau aan de extremisten".

Pence beloofde tijdens een toespraak voor het parlement van Israël dat de nieuwe ambassade "voor eind volgend jaar'' de deuren zal openen. Voor president Donald Trump is die beslissing "in het grootste belang van de Verenigde Staten". Daarnaast vindt Trump volgens zijn vice dat de beslissing ook het beste is voor vrede. De president heeft al opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor die verhuizing, zei de vicepresident. De ambassade bevindt zich momenteel in Tel Aviv.

De Verenigde Staten hebben feit boven fictie verkozen. Feit is de ene echte basis voor een rechtvaardige en duurzame vrede. Mike Pence erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël

Jeruzalem als hoofdstad

Trump besloot eind vorig jaar om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Hij beloofde ook de ambassade van zijn land naar die stad te verhuizen. Het besluit leidde internationaal tot veel commotie. Zo zien Palestijnen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad in een toekomstige Palestijnse staat. "De Verenigde Staten hebben feit boven fictie verkozen", zei Pence daarover. "Feit is de ene echte basis voor een rechtvaardige en duurzame vrede."

Zowel de Israeli's als de Palestijnen maken aanspraak op Jeruzalem. Israël claimt de historische stad als zijn "eeuwige en ondeelbare hoofdstad", inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Speech verstoord

Arabisch-Israëlische parlementariërs verstoorden de speech kortstondig. Ze hielden borden omhoog met het opschrift "Jeruzalem is de hoofdstad van Palestina". Daarop werden de politici de zaal uitgezet. Pence reageerde ontspannen en prees de "levendige democratie" in het land.





Boze Palestijnen koelden eerder al hun woede op een foto van de Amerikaan. Ze staken in Bethlehem een poster in brand met de beeltenis van de vicepresident en het opschrift "Pence, ga naar huis".

"Deze messiaanse rede is een geschenk aan extremisten en het bewijs dat de Amerikaanse regering eerder deel uitmaakt van het probleem dan de oplossing," tweette Saeb Erekat, de nummer twee van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. "Zijn (Pence) boodschap aan de wereld is duidelijk: schendt het internationaal recht en de resoluties, en de VS zullen u belonen".

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu van zijn kant noemde de Amerikaanse beslissing een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van het zionisme en hij dankte Pence voor zijn steun. De band tussen Israël en de VS is sterker dan ooit. "Amerika heeft geen nauwere vriend dan Israël en Israël en heeft geen nauwere vriend dan de Verenigde Staten van Amerika", zei de regeringsleider.

Pences boodschap aan de wereld is duidelijk: schendt het internationaal recht en de resoluties, en de VS zullen u belonen. Saeb Erekat, PLO

Abbas wil erkenning Palestijnse staat

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de lidstaten van de Europese Unie dan weer opgeroepen om snel over te gaan tot een erkenning van de Palestijnse staat. "Dit zal de deur naar vrede openen", zo verklaarde hij voor aanvang van een werklunch met de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

"We beschouwen de Europese Unie als een echte partner en vriend en daarom roepen we haar lidstaten op om de Palestijnse staat snel te erkennen", zei Abbas, die onderstreepte dat er "geen tegenstelling" bestaat tussen een erkenning van de Palestijnse staat en de hervatting van vredesgesprekken met Israël.

'We beschouwen de Europese Unie als een echte partner en vriend en daarom roepen we haar lidstaten op om de Palestijnse staat snel te erkennen' Mahmoud Abbas

Voor een erkenning van de Palestijnse staat lijkt het veel te vroeg. Daarvoor lopen de visies van de lidstaten op de aanpak van het conflict in het Midden-Oosten te ver uiteen. Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, repte er bij de ontvangst van Abbas alvast met geen woord over.

Abbas had vorige week in een toespraak hard uitgehaald naar Israël en de Verenigde Staten. De Europese ministers zullen de Palestijnse president ook duidelijk maken dat hij ondanks de beslissing van Trump niet alle bruggen met Washington mag opblazen. "Dit is niet het moment om zich niet meer te engageren in het vredesproces", waarschuwde Mogherini.

Geld voor Palestijnen

Mogherini zit volgende week in Brussel ook een zitting van de internationale donors van de Palestijnen voor. De Europeanen zijn reeds de grootste geldschieter van de Palestijnen en ze willen ook helpen om de financiering aan UNRWA te verzekeren. Het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen zit in financiële problemen door de gedeeltelijke blokkering van Amerikaanse fondsen.

België besloot vorige week om over een periode van drie jaar 19 miljoen euro te reserveren voor UNRWA. Gezien de financiële problemen van het agentschap zal ons land de eerste schijf onmiddellijk overmaken, zo verzekerde minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in het gesprek dat hij maandagochtend met Abbas had.

De Open Vld-vicepremier sneed ook de naamgeving van Palestijnse scholen aan. Vorig najaar werd het lopende samenwerkingsprogramma voor scholenbouw opgeschort nadat een Palestijnse school die gebouwd werd met Belgisch geld de naam van een Palestijnse terroriste kreeg. De Croo is "hoopvol dat snel een oplossing wordt gevonden en de samenwerking rond onderwijs kan hervatten", zo meldde de minister na afloop in een persbericht.