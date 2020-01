Saudi-Arabië roept Israël en Palestijnen op directe onderhandelingen te starten, Turkije noemt vredesplan doodgeboren IB

29 januari 2020

00u58

Bron: Belga 0 Israel Palestina Saudi-Arabië heeft de Israëli’s en de Palestijnen opgeroepen om directe onderhandelingen op te starten en via die weg hun meningsverschillen over het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten te bespreken. Turkije is dan weer van mening dat het plan van de Amerikaanse president Trump “doodgeboren” is. Volgens het land vernietigt het plan alle hoop op een tweestatenoplossing.

“Het zogenaamde vredesplan van de Verenigde Staten is doodgeboren”, zei het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “Het is een bezettingsplan dat een tweestatenoplossing onmogelijk maakt en de Palestijnse gebieden uitperst”.

Zonder beëindiging bezettingsbeleid nooit vrede

“Het Palestijnse volk en hun land kunnen niet worden gekocht”, vervolgt de tekst. “We zullen niets aanvaarden dat de Israëlische bezetting en de vervolging legitimeert. We zullen altijd onze Palestijnse broeders steunen. Er zal nooit vrede zijn in het Midden-Oosten zonder een einde te maken aan het bezettingsbeleid”, zei het ministerie. “We zullen nooit een plan steunen dat niet door de Palestijnen is aanvaard.”

Saudi-Arabië moedigt onderhandelingen aan

Riaad “moedigde dan weer de directe vredesonderhandelingen tussen de Palestijnen en de Israëli’s aan onder auspiciën van de Verenigde Staten “zodat elk “meningsverschil over eender welk aspect van het plan kan worden besproken” en er “vooruitgang kan worden geboekt in het vredesproces dat moet leiden tot een overeenkomst die de legitieme rechten van het Palestijnse volk verankert”, aldus de Saudi’s.

“Het Koninkrijk waardeert de inspanningen van de regering-Trump om een allesomvattend vredesplan (...) te ontwikkelen”, luidde het in een verklaring van het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken.