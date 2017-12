Rellen in Bethlehem, extra politie aan Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem mvdb

13u19

Bron: ANP 0 AP Rellen in Bethlehem. Israel Palestina In Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever zijn er na het vrijdaggebed rellen uitgebroken tussen Palestijnse betogers en de Israëlische ordediensten. De demonstranten gooien met stenen, de Israëlische politie beantwoordt met traangas.

Ondanks oplopende spanningen hebben de Israëlische autoriteiten in Jeruzalem de controles bij de al-Aqsa-moskee niet verscherpt zoals in het verleden wel vaker is gebeurd. Wel zijn er rond het vrijdaggebed meer politiemensen aanwezig bij de toegangswegen naar de belangrijke moskee op de Tempelberg. Het leidde tot nu toe tot enkele arrestaties.

De politie in Israël is beducht voor de "dag van woede" naar aanleiding van het erkennen door de Amerikaanse president Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Palestijnse organisaties hebben opgeroepen tot demonstraties en zelfs een nieuwe opstand. Donderdag raakten zeker 31 Palestijnen gewond door confrontaties met de politie op de Westelijke Jordaanoever.

Ook in andere moslimlanden zijn vrijdag demonstraties. Zo gingen in Indonesië en Maleisië duizenden boze moslims de straat op.

AFP Een Palestijnse demonstrant wordt opgepakt aan de Damascuspoort in Jeruzalem.

REUTERS Palestijnse demonstranten aan de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem.