Primeur voor Israël: Nethanyahu stelt openlijk homoseksuele man aan als justitieminister IB

06 juni 2019

06u48

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Amir Ohana, die openlijk homoseksueel is, aangesteld als minister van Justitie. Dat is een primeur voor het land.

"Amir Ohana is een jurist die het juridische systeem perfect kent", klinkt het in een officiële mededeling. Hoewel Israël gezien wordt als een relatief verlicht land op het vlak van LGBT-rechten, blijft homoseksualiteit een taboe in religieuze kringen, die ook vertegenwoordigd zijn in de regering van Netanyahu. Er wordt verwacht dat rechts goed zal scoren bij de volgende verkiezingen op 17 september.

Ohana volgt Ayelet Shaked op, die zondag uit de regering werd ontslagen samen met minister van Onderwijs Naftali Bennett. Er werd geen officiële reden gegeven voor hun vertrek, maar hun relatie met de premier was niet al te best.

Immuniteitswet

Volgens de Israëlische media heeft Amir Ohana in het verleden gepleit voor een immuniteitswet zodat er geen onderzoek gedaan kan worden naar politici tijdens hun mandaat. Dat zou Netanyahu goed uitkomen, die in verschillende zaken beschuldigd wordt van corruptie, fraude en het misbruik van vertrouwen.

בהצלחה לשר המשפטים ח״כ אמיר אוחנה! @AmirOhana pic.twitter.com/ePQrPX2D7s Benjamin Netanyahu(@ netanyahu) link

כיהודי,

כישראלי,

כבן זוג של אהבת חיי הנצחית אלון חדד ואבא לאלה ודוד שהם המשפחה שלי,

כמזרחי,

כליכודניק,

כבאר שבעי וכליברל (הכל בא יחד!),

אחרי אלפי שעות בימ"ש כעורך דין,

זו זכות גדולה לשרת את מדינת ישראל בתפקיד שר המשפטים.

תודה לרה"מ על האמון העצום,

ותודה למברכים.

ריגשתם מאוד. אמיר אוחנה(@ AmirOhana) link