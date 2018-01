Palestijnse vrouw die soldaten sloeg vrij onder voorwaarden LB

Bron: ANP 0 AFP Nour Tamimi (derde van links) en haar tante Nariman Tamimi toen ze op 1 januari voor de militaire rechtbank werden geleid in Ofer op de Westelijke Jordaanoever. Israel Palestina Nour Tamimi, een 20-jarige Palestijnse vrouw die werd beschuldigd van het slaan van Israëlische soldaten, is vandaag op borgtocht vrijgelaten uit de Israëlische militaire gevangenis in de bezette Westelijke Jordaanoever.

Nour was samen met haar nicht Ahed Tamimi (16) te zien in een video van 15 december die viraal ging. De beelden lieten zien hoe ze twee Israëlische soldaten sloegen en stampten.

Ze werd vrijgelaten onder voorwaarden in het dorp Nabi Saleh tegen een borg van 5.000 sjekel of 1.200 euro, nadat de rechter het beroep van de openbare aanklager tegen haar vrijlating had afgewezen.

Er werd een garant aangesteld opdat ze vanaf 12 februari voor de rechtbank zou verschijnen, zegt haar advocate Gaby Lasky. Tot dan moet ze zich elke vrijdag aanmelden bij de Israëlische politie.

Nour Tamini werd op 20 december gearresteerd, en werd zondag beschuldigd van onder meer zware mishandeling van een soldaat.

Ahed Tamimi en haar moeder worden nog tot minstens 8 januari vastgehouden. Die dag vindt een nieuwe hoorzitting plaats.

