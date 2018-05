Palestijnse president Abbas met longontsteking in het ziekenhuis IB

22 mei 2018

00u08

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Palestijnse president Mahmoud Abbas ligt sinds zondag in het ziekenhuis in Ramallah, op de bezette Westelijke Jordaanover. Hij is geveld door een longontsteking, maar is aan de beterhand. Dat zeggen politieke verantwoordelijken.

"Ik bracht Abbas deze nacht bezoek in het ziekenhuis. Hij heeft een longontsteking en krijgt antibiotica", zegt Ahmed Tibi via Twitter, een Israëlisch-Arabisch parlementslid. Eerder werd gezegd dat er bij Abbas, die ondertussen toch al 83 jaar is, complicaties waren opgetreden na een "operatie aan een oor".

Volgens Tibi is de situatie van Abbas "aanzienlijk verbeterd".