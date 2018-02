Palestijnse leider Abbas eist volwaardig lidmaatschap van Verenigde Naties IB

21 februari 2018

03u45

Bron: Belga 0 Israel Palestina De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, heeft in een speech voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gepleit voor volwaardig Palestijns lidmaatschap bij de internationale organisatie. Het is de eerste keer sinds 2009 dat Abbas de raad in New York toesprak.

Abbas riep in zijn betoog op tot "een internationale vredesconferentie medio 2018 met een brede internationale deelname" en de daaropvolgende "aanvaarding van de staat Palestina als een volwaardig lid van de VN". Palestina probeerde eerder al eens in 2011 het volwaardige lidmaatschap te verkrijgen, maar daar staken de Verenigde Staten en hun bondgenoten toen een stokje voor. De Algemene Vergadering van de VN erkende Palestina een jaar later, ondanks grote weerstand van onder meer de Amerikanen, wel als "waarnemende staat". Enkel het Vaticaan heeft ook dat statuut.

(lees verder onder de foto)

Omstreden erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door Trump

Dat Abbas nu opnieuw volwaardig lidmaatschap eist, is een direct gevolg van de omstreden erkenning door Amerikaans president Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, zo gaf de Palestijnse president te kennen. Hij herhaalde opnieuw dat die beslissing ongedaan moet worden gemaakt om het pad te effenen voor een tweestatenoplossing. Verwacht werd dat Abbas expliciet zou zeggen dat de Amerikanen zichzelf gediskwalificeerd hebben om nog als bemiddelaar in het Midden-Oosten op te treden, maar zover ging hij niet in zijn speech.

Voor de VS volgde niet alleen de ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, het betoog van Abbas. Ook Jared Kushner, Witte Huis-adviseur en schoonzoon van Trump, en Jason Greenblatt, speciaal vertegenwoordiger voor internationale onderhandelingen, woonden de Veiligheidsraad bij. Het duo leidde de Amerikaanse inspanningen in het Midden-Oosten sinds het einde van vorig jaar.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt Kushners en Greenblatts aanwezigheid dat "we bereid zijn om te luisteren naar beide zijden - de Palestijnen en de Israëli's", zegt woordvoerster Heather Nauert. Volgens haar waren Abbas' opmerkingen "constructief". "En dat is iets wat ons zeker is opgevallen. We hopen dat de Palestijnen naar de onderhandelingstafel zullen komen."

Vredesproces

Nauert sluit daarom een internationale vredesconferentie niet uit. "Als we op een bepaald punt geloven dat andere landen een hulp kunnen zijn bij het vredesproces, zouden we zeker bereid zijn om hen erbij te halen", zegt ze. "Of het nu de juiste tijd daarvoor is, hebben we denk ik nog niet besloten. Maar dat is zeker iets dat in de toekomst zou kunnen gebeuren."

De Israëlische vertegenwoordiger bij de VN, Danny Danon, was minder positief. Hij beschuldigt Abbas van "onoprechtheid". De Palestijnse leider heeft volgens hem geweigerd om de Israëlische premier Bejamin Netanyahu tijdens "zeven bezoeken aan de VN" te ontmoeten. "U bent niet langer deel van de oplossing, u bent het probleem", richtte Danon zich tot Abbas. "Wat hebt u gedaan om het leven te verbeteren van nog maar één persoon in Ramallah of Gaza? U sprak van uw engagement voor vrede, maar als u uw volk toespreekt, brengt u een heel andere boodschap over."