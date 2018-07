Palestijnse delegatie krijgt geen Amerikaans visa om VN-vergadering bij te wonen IB

19 juli 2018

02u15

Bron: Belga 1 Israel Palestina Een zeskoppige Palestijnse delegatie die deze week een meerdaagse vergadering wil bijwonen bij de Verenigde Naties, heeft geen visa gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. Dat zegt de Palestijnse ambassadeur bij de VN, Riyad Mansour. Volgens hem gebeurde dat onder druk van Israël.

De afgelopen dagen vond bij de VN in New York een vergadering plaats over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030. Ook Palestina, dat geen volwaardig lid is van de internationale organisatie maar wel als "waarnemende staat" erkend is, was daar op uitgenodigd. Maar de delegatie raakte uiteindelijk het land niet binnen.

"Het Amerikaanse consulaat heeft geweigerd om hen visa te geven en natuurlijk heeft de bezettingsmacht Israël de zaken bemoeilijkt", zegt Mansour. De ambassadeur gaat een klacht indienen bij de VN. De organisatie en de Verenigde Staten wensten niet te reageren.

Verzuurde relaties

De relaties tussen de Palestijnen en de VS zijn verzuurd sinds Amerikaans president Donald Trump in december 2017 aankondigde dat hij de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verhuizen. Sindsdien willen de Palestijnen niet langer dat de VS als bemiddelaar optreden voor een tweestatenoplossing.

De beslissing is omstreden omdat zowel de Israeli's als de Palestijnen aanspraak maken op de historische stad. Israël claimt Jeruzalem als zijn "eeuwige en ondeelbare hoofdstad", inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.