Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO roept op om erkenning van Israël op te schorten IB

05u44

Bron: Belga 0 AFP Salim Zaanoun van de PLO leest een verklaring voor. De Centrale Raad van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie heeft de PLO opgeroepen om de erkenning van de Israëlische staat op te schorten. Israel Palestina De Centrale Raad van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft de PLO opgeroepen om de erkenning van de Israëlische staat op te schorten. Ze wil zo Amerikaanse president Donald Trump van antwoord dienen, die onlangs besliste om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

In een stemming in Ramallah, op de bezette Westoever, gelastte de Centrale Raad "het uitvoerend comité van de PLO om de erkenning van Israël op te schorten tot die laatste de Palestijnse staat erkent, volgens de grenzen van 1967, de annexatie van Oost-Jeruzalem annuleert, en zijn kolonisatieactiviteiten stopzet", klinkt het in een persbericht. Er waren 74 stemmen voor, 2 tegen en 12 onthoudingen.

Vergadering van twee dagen

De oproep kwam er na een vergadering van twee dagen in Ramallah. De vergadering, waarbij ook de Palestijnse president Mahmoud Abbas aanwezig was, werd uitzonderlijk bijeengeroepen om een antwoord te formuleren op de beslissing van 6 december die VS-president Donald Trump heeft genomen. Voor de Palestijnen was de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad een serieuze klap.

Het uitvoerend comité, dat geleid wordt door Abbas, is de enige instantie die bevoegd is om beslissingen te nemen in naam van de Palestijnen in het vredesproces met Israël. In 2015 bleef een stemming van de Centrale Raad van de PLO, om de veiligheidscoördinatie met Israël op te schorten, zonder gevolg.

