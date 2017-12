Palestijns meisje van 16 langer in Israëlische gevangenis wegens "mogelijk gevaarlijk" rvl

Bron: Belga 13 AFP Ahed Tamimi (midden) voor de rechtbank. Israel Palestina De 16-jarige Palestijnse Ahed Tamimi, onlangs opgepakt door het Israëlische leger, moet vier dagen langer in de gevangenis blijven omdat zij "het onderzoek mogelijk belemmert" of zelfs "een gevaar voor de soldaten betekent". Tamimi zit momenteel vast in de beruchte Israëlische kindergevangenis Moscobiyeh. Ook de moeder en een neef van de tiener moeten langer in hechtenis blijven, oordeelde maandag de militaire rechtbank.

Het meisje verwierf bekendheid met filmbeelden die viraal gingen van hoe zij twee Israëlische soldaten uitdaagt en slaat. Dat deed ze nadat een van haar familieleden een rubberkogel van het leger (IDF) in het gelaat had gekregen en ernstig verwond werd en haar woning was bestookt met traangasgranaten. Eerder waren al een oom en een neef van haar door de IDF gedood en werd haar moeder door soldaten in het been geschoten.

Vorige dinsdag werd zij midden in de nacht uit haar woning gesleurd in Nabi Saleh, nabij Ramallah op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, en opgesloten. Zij is inmiddels voor een militaire rechtbank gebracht, waar zij verzocht werd "bekentenissen" af te leggen.

De Israëlische beweging 'Vrede Nu' prees later het gedrag van de soldaten, omdat die niet gereageerd hadden op de klappen van Ahed. In rechtse en extreemrechtse Joodse kringen werd het niet reageren van de soldaten dan weer juist als een kaakslag voor het leger onthaald. Het activisme van de Tamimi's -het opkomen voor de rechten van de Palestijnen- werd door de rechtbank maandag als "provocatief gedrag" bestempeld.

