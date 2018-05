Palestijnen roepen hun vertegenwoordiger in de VS terug kv

15 mei 2018

21u20

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Palestijnse president Mahmoed Abbas heeft vandaag beslist om zijn vertegenwoordiger in de VS terug te roepen, zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit meegedeeld.

Husam Zomlot, vertegenwoordiger van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO in de VS, moet volgens het ministerie naar de Palestijnse gebieden terugkeren.

De beslissing komt er een dag nadat de VS in Jeruzalem hun ambassade hebben geopend die zij vanuit Tel Aviv hadden overgebracht, en het bloedbad aan de grens van Gaza met Israël.