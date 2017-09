Palestijnen mogen toetreden tot Interpol ondanks Israëlisch verzet 12u32

Bron: Belga 20 AP Jurgen Stock, secretaris-generaal van Interpol tijdens de algemene vergadering in Peking. Israel Palestina Interpol heeft het Palestijnse verzoek om lid te worden van het internationale politieorgaan Interpol goedgekeurd, ondanks verzet van Israël.

Interpol hield vandaag een algemene vergadering in Peking, waar ook het lidmaatschap van de Salomonseilanden werd goedgekeurd. De anonieme stemming is een diplomatieke overwinning voor de Palestijnse Autoriteit, omdat Israël de stemming had proberen uitstellen.

De Palestijnen verzochten vorig jaar al eens om het lidmaatschap van de organisatie, maar onder hevige Israëlische druk is dat toen niet doorgegaan.