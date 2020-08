Palestijnen kritisch voor vredeskakkoord tussen Israël en Verenigde Arabische Emiraten kv

13 augustus 2020

17u31

Bron: ANP, AD, Reuters 16 Israel Palestina Israël schort de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever voorlopig op. Dat besluit is onderdeel van een akkoord met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Beide landen hebben ook afgesproken de diplomatieke banden te normaliseren. Volgens de Palestijnen dient het akkoord het akkoord de Palestijnse zaak echter niet.



Het akkoord is het resultaat van lange gesprekken tussen Israël en de VAE, die op aandrang van de VS werden opgevoerd. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de kroonprins van Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed en de Amerikaanse president Trump werd vandaag een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst krijgt de naam “Abrahamakkoord”.

In een gezamenlijke verklaring delen de drie landen mee dat er een “akkoord is bereikt over de volledige normalisering van de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten”. “Deze historische diplomatieke doorbraak zal de vrede in het Midden-Oosten bevorderen en is het bewijs van de gewaagde diplomatie en visie van de drie leiders en de moed van de Verenigde Arabische Emiraten en Israël om een nieuwe weg uit te stippelen die het grote potentieel van de regio zal ontsluiten", luidt het in de verklaring. “Als gevolg van deze diplomatieke doorbraak en op vraag van president Trump met de steun van de Verenigde Arabische Emiraten zal Israël de verklaring van soevereiniteit opschorten” over regio’s in de Westelijke Jordaanoever, luidt het verder.



De VAE is daarmee de eerste golfstaat die diplomatieke banden heeft met Israel, en het derde Arabische land, na Egypte en Jordanië. De landen zijn al lange tijd met elkaar in gesprek.

Verdere gesprekken

Delegaties uit Israël en de Emiraten gaan in de loop van de volgende weken om de tafel zitten. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals toerisme, vliegverkeer, veiligheid, telecommunicatie en de opening van ambassades op elkaars grondgebied.

Abu Dhabi’s kroonprins, sjeik Mohammed Bin Zayed bevestigt op Twitter dat Israel de annexaties opschort. Ron Dermer, de ambassadeur voor Israël in Washington, noemt het “een geweldige dag voor vrede”.

Het akkoord is ook goed nieuws voor Trump, die daarmee een belangrijke internationale diplomatieke verwezenlijking op zijn palmares krijgt in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november.

Geen verdienste voor Palestijnse zaak

Het vredesakkoord wordt echter “verworpen en veroordeeld” door Hamas, de extremistische organisatie die de plak zwaait op de Gazastrook. De Emiraten dienen hiermee de Palestijnse zaak niet, en geven “een blanco cheque” voor een vervolg van de Israëlische bezetting, zegt Hamas-woordvoerder Hazem Qasem.

Ook bij de als gematigder bekendstaande PLO wordt het akkoord niet op applaus onthaald. “Verleen ons alsjeblieft geen gunst”, zegt een van de toplui van de PLO, Hanan Ashrawi, op Twitter. “Wij zijn niemands vijgeblad.”

De Emiraten halen aan dat het akkoord er kwam om te voorkomen dat de Palestijnen geen eigen staat kunnen stichten. Een van de bepalingen is dat Israël ervan afziet om de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever te annexeren.