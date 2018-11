Palestijnen kondigen eenzijdig staakt-het-vuren aan na geweld in Gazastrook LH

13 november 2018

18u02

Bron: Belga, AD 0 Israel Palestina Na de beschieting van Israël met raketten en de luchtaanvallen van de Israëlische luchtmacht in de Gazastrook hebben militante Palestijnen eenzijdig een staakt-het-vuren afgekondigd. Egypte had voor het bestand gepleit, verklaarden Hamas en andere militante Palestijnse organisaties dinsdag in Gaza. Een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wilde geen commentaar kwijt.

Militante Palestijnen hadden eerder volgens het Israëlische leger 400 raketten en mortiergranaten vanuit de Gazastrook naar Israël afgevuurd. Het ging om een van de meest intensieve aanvallen op Israël sinds de Gazaoorlog van 2014 volgens militair woordvoerder Jonathan Conricus. Als reactie daarop heeft het Israëlische leger in de Gazastrook meer dan 100 militaire doelwitten aangevallen.

Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza werden bij de aanvallen zeven mensen gedood, allen militante Palestijnen. In de Israëlische stad Ashkelon kwam een bewoner om toen diens huis door een raket werd geraakt.

De situatie in de Gazastrook escaleerde nadat een geheime operatie van de Israëlische special forces in de Gazastrook zondag verkeerd was gelopen. Militairen reden volgens Hamas in een burgervoertuig en zouden zijn ontdekt door strijders. Israëlische troepen schoten vervolgens zeven Palestijnen dood, onder wie een commandant. Ook een Israëlische officier verloor het leven.

Bij het geweld aan de grens tussen Gazastrook en Israël zijn sinds maart al zo’n 220 Palestijnen gedood door Israëlische troepen.