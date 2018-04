Palestijnen hervatten protest langs Gazastrook met rook en spiegels: één dode en veertigtal gewonden kg

06 april 2018

14u56

Bron: Belga 4 Israel Palestina Voor de tweede week op rij wordt zwaar geweld gebruikt tegen de protesten van Palestijnen langs de Gazastrook. Vandaag viel al één dode en is er melding van een veertigtal gewonden, van wie er minstens vijf erg aan toe zijn. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid. Sinds vorige week vielen er al 23 doden, wat het de bloedigste periode maakt in de streek sinds 2014.

De slachtoffers werden beschoten op verschillende plaatsen langs de grens. Het dodelijk slachtoffer viel ten oosten van de stad Khan Younes, in het zuiden van de Palestijnse enclave.

De Palestijnen kamperen vrijdag langs de grens en zijn begonnen duizenden autobanden in brand te steken. De "muur van rook" van die banden moeten Israëlische scherpschutters verblinden en verwarren. Daarnaast worden betogers aangemoedigd om grote spiegels te gebruiken om licht te schijnen in de ogen van de Israëlische soldaten.

Israël waarschuwde eerder al dat het nog altijd van plan is te schieten op Palestijnen die in de buurt komen van het hek dat de grens vormt tussen Israël en Gaza. Op die nieuwe waarschuwing kwam al kritiek van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat dat de reactie niet in verhouding staat tot het gooien van stenen of met Molotovcocktails door Palestijnen.

(Lees hieronder verder)

Dodenaantal loopt op

Sinds vorige vrijdag zijn al 23 Palestijnen omgekomen nadat ze onder vuur werden genomen door het Israëlische leger. Honderden anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat het enkel antwoordt op rellen en zich richtte op de "grootste aanstokers".

Artsen zonder Grenzen meldt dat in hun drie medische hulpposten sinds afgelopen weekend ruim honderd patiënten met schotwonden behandelde. "Sinds de verklaring van de Amerikaanse president Trump dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël wil erkennen, en de Palestijnse betogingen als gevolg hiervan, zagen we al een onrustwekkende stijging van het aantal mensen dat aan de grens werd beschoten door het Israëlische leger", zegt Marie-Elisabeth Ingres, vertegenwoordiger van Artsen Zonder Grenzen in Palestina. "Het aantal traumapatiënten is gestegen naar twintig slachtoffers per week, terwijl dit in de periode voor november 2017 twintig per maand was."

"Grote mars van de terugkeer"

Elke vrijdag, zes weken lang, protesteren de Palestijnen langs de grens. Met deze "Grote mars van de terugkeer" ijveren ze voor een terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar wat nu Israël is.

Volgens Israël gebruikt de terreurbeweging Hamas de protesten als een afleiding om aanvallen uit te voeren op Israëlische stellingen.