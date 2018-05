Palestijnen eisen spoedzitting van Veiligheidsraad IB

15 mei 2018

00u31

Bron: Belga 4 Israel Palestina De Palestijnse Autoriteit eist na de protesten met tientallen doden op de Gazastrook een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. "We moeten er de recentste ontwikkelingen bespreken", zegt Saeb Ereket, diplomaat en algemeen secretaris van de PLO.

De Palestijnse Autoriteit eist bescherming van het Palestijnse volk onder de Israëlische bezetting. Ook wil ze zich vanwege de Israëlische nederzettingen wenden tot het Internationale Strafhof in Den Haag. Op vraag van de Arabische golfstaat Koeweit zal de Veiligheidsraad vandaag de kwestie al bespreken.

De Verenigde Staten openden gisteren hun ambassade in Jeruzalem. Op de Gazastrook lokte dat gewelddadig protest uit, waarbij Israëlische soldaten 55 Palestijnen ombrachten. Ongeveer 2.800 andere raakten gewond, ongeveer de helft daarvan met schotwonden, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza.

"Situatie op cynische wijze uitgebuit"

Het Witte Huis schuift de schuld van het geweld in de Gazastrook volledig in de schoenen van het radicaal-islamistische Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook. Op de vraag of de VS Israël vanwege de vele doden niet zou moeten oproepen tot meer terughoudendheid, antwoordde de woordvoerder van VS-president Donald Trump, Raj Shah, dat dit niet nodig is, omdat Hamas verantwoordelijk is. Hamas zou de situatie "op cynische wijze" uitgebuit hebben.

De protesten zijn ook gericht tegen de blokkade van Gaza, die al meer dan tien jaar aan de gang is. De Palestijnen herdenken ook de vlucht en verdrijving van honderdduizenden burgers als gevolg van de oprichting van een Israëlische staat zeventig jaar geleden.