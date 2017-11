Palestijnen bestoken Israëlische legerpost LB

15u54

Bron: Belga 0 AFP Militante Palestijnen bestookten een militaire post net over de grens. Israel Palestina Militante Palestijnen uit de Gazastrook hebben voor het eerst in maanden mortiergranaten afgevuurd richting Israël. Ze bestookten een militaire post net over de grens. Een legerwoordvoerder zei vandaag dat niemand gewond is geraakt door de projectielen. De Israëlische artillerie en luchtmacht reageerden met een aanval op vier steunpunten van Hamas, de radicaal-islamitische beweging die al tien jaar de dienst uitmaakt in Gaza.

Sinds het verzoeningsproces tussen Hamas en de gematigde partij Fatah van de Palestijnse president Mahmoud Abbas in september begon, zijn er geen ernstige vijandelijke reacties meer geweest vanuit Gaza. Hamas zou de macht morgen overdragen aan de eenheidsregering-Abbas, maar dat is uitgesteld tot 10 december.

Op de Westelijke Jordaanoever werd vandaag een Palestijn gedood. Hij viel met een aantal kompanen in de buurt van Nablus een groep Israëlische scholieren aan die op trektocht waren in het gebied. Een begeleider schoot de man neer. Enkele anderen raakten gewond. Deze zijn door te hulp gekomen Israëlische soldaten behandeld. De Palestijnse lezing is totaal anders. Het slachtoffer was met familieleden op het land aan het werk toen kolonisten het vuur openden om hen te verjagen.