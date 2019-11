Opnieuw doden bij beschietingen in Gazastrook ADN

13 november 2019

22u28

Bron: ANP, Belga 0 Israel Palestina Het Israëlische leger en het Palestijnse Islamitische Jihad hebben elkaar vandaag opnieuw bestookt. Het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook meldt dat in twee dagen tijd 26 doden zijn gevallen aan Palestijnse zijde. Ook zouden 70 mensen gewond zijn geraakt.

Het geweld laaide op na de dood van commandant Baha Abu al-Ata van de Islamitische Jihad en zijn echtgenote. Zij werden door een gerichte Israëlische aanval gedood. Sindsdien zijn volgens het Israëlische leger meer dan 360 raketten afgevuurd op Israël. Dat voert luchtaanvallen op doelen in de Gazastrook.

In het gebied vielen gisteren tien doden, onder wie Ata en zijn vrouw. Een dag later kwamen nog eens zestien mensen om het leven in de Gazastrook. De lichamen van zes mensen zijn deze ochtend met taxi's en ambulances naar het Shifa-ziekenhuis gebracht. Het gaat volgens getuigen en medisch personeel om burgers uit de dichtbevolkte woonwijken.

In Israël vielen voor zover bekend geen doden. Veel projectielen uit de Palestijnse kustenclave zouden zijn onderschept door luchtafweersystemen. Wel raakten volgens de autoriteiten meer dan zestig mensen gewond.

Israël meldt in de Gazastrook aanvallen te hebben uitgevoerd op doelen als een wapenopslagplaats, een hoofdkwartier van Islamitische Jihad en strijders die raketten wilden afvuren.

Bestand?

VN-gezant Nikkolaj Mladenov zegt zich grote zorgen te maken over de escalatie van het geweld. Hij is volgens bronnen inmiddels gearriveerd in Caïro, naar verluidt om te bemiddelen. Een woordvoerder van Islamitische Jihad zei eerder dat zijn groep daar nu nog geen behoefte aan heeft, omdat wraak wordt genomen voor de dood van een commandant.

Intussen zegt de groep wel onder voorwaarden bereid te zijn tot een bestand met Israël. Leider Zeyad al-Nakhala waarschuwt wel dat zijn groep de strijd nog “lange tijd” kan volhouden als de Israëliërs niet instemmen met zijn eisen. Hij verwacht binnen enkele uren een reactie.

Al-Nakhala legde in een interview met een televisiezender zijn eisen op tafel. Hij wil onder meer dat Israël geen gerichte dodelijke aanvallen meer uitvoert op personen. Ook eist hij dat er een einde komt aan het gebruik van dodelijk geweld bij grensprotesten in de Gazastrook en dat maatregelen worden genomen om de Israëlische blokkade van het gebied te versoepelen.