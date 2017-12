OPINIE Jean-Marie Dedecker: "Palestijnen betalen de rekening voor het Duits gesol met Joodse mensen in WO II. Met Trump riskeren we WO III" De meningen zijn verdeeld over Trump's maatregel, aangaande Jeruzalem, eerder deze week. Hieronder vindt u die van Jean-Marie Dedecker. Jean-Marie Dedecker

12u08 0 Benny Proot Jean-Marie Dedecker Israel Palestina Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken noemde zijn president onlangs nog een imbeciel. Terecht. Behalve Trump zelf en de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu had er niemand belang bij om een lont in het kruitvat van Jeruzalem te steken. De eerste deed dit om zijn valse daadkracht te bewijzen en de aandacht af te leiden van de problemen in zijn eigen land met Russian Gate waarbij zijn joodse schoonzoon Jared Kushner betrokken is. De tweede omdat hij gerechtelijk onder vuur ligt wegens corruptie en belangenvermenging. Trump is op oorlogspad. Zijn chicken game met sjiitische Iraniërs om het bestaande nucleair verdrag met dit land op te blazen is daar ook een onderdeel van, evenals zijn sabeldansje in Ryad met de Soennitische Saoedi’s. Straks ontploft de bom ook in Libanon en Beiroet. Verdeel en heers.

Trump trok de VS onlangs ook al terug uit de UNESCO omdat deze organisatie het aandurfde de historische stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever te erkennen als cultureel werelderfgoed van de Palestijnse Staat. In Hebron wonen 215.000 Palestijnen en nauwelijks 850 streng orthodoxe bewapende Joodse kolonisten die beschermd worden door zo’n 650 militairen. Provocerende kolonisering tot in het absurde, gebaseerd op eigendomsrecht uit een godsdienstig sprookjesboek. De terugtrekking uit de UNESCO gebeurde net op de dag dat de rivaliserende Palestijnse partijen, Hamas en Fatah, in de Gaza een verzoeningsakkoord sloten.

Gaza is de grootste openluchtgevangenis ter wereld, een schandvlek op ons westers geweten Jean-Marie Dedecker

Gaza is de grootste openluchtgevangenis ter wereld, een schandvlek op ons westers geweten. Twee miljoen mensen zitten er opgesloten in een zandbak van 360 km², bewaakt door Israëlische cipiers die met de regelmaat van een klok binnenvallen, have en goed bombarderen en duizenden slachtoffers onder de Palestijnse burgers maken. Door het Gaza-bestand had de apartheidsstaat Israël nu geen excuus meer om te onderhandelen met een gesprekspartner die kan spreken namens het voltallige Palestijnse volk over een tweestaten-oplossing.

Anschluss

Haviken als Benjamin Netanyahu willen echter geen vrede en zeker geen twee staten, maar een anschluss. Trump is dan de ideale provocateur en bondgenoot. Hij steelt nu ook hun hoofdstad. Niettegenstaande het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 al verklaarde dat Israëls scheidingsmuur en de nederzettingen in Palestijns gebied illegaal zijn, blijft het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever een tactiek om de Palestijnen definitief te verdrijven. Israel’s President Reuven Rivlin : “Control over the West Bank is not a matter of political debate. It is a basic fact of modern Zionism”. Naast de 130 zogenaamde “legale” Joodse nederzettingen met een half miljoen kolonisten zijn er ook nog 120 illegale “out spots” die gedoogd worden om de volledige anschluss te verwezenlijken. Lebensraum is er enkel voor joodse Israëli’s . “Een Joodse staat kent alleen medevoelen en menselijke gevoelens voor Joden, alleen rechten voor het Uitverkoren volk. Een Joodse staat is er alleen voor Joden." schreef de Joodse columnist Gideon Levy in Haaretz.

Zolang er geen oplossing is voor het Palestijns probleem geven we aan de Jihadi’s een alibi voor hun fanatisme, net zoals de Holocaust als moreel schild misbruikt wordt door de Israëli’s om de Palestijnen te onderdrukken Jean-Marie Dedecker

Het Israëlische leger sloopte in augustus, daags voor de start van het nieuwe schooljaar bijvoorbeeld nog een door België gefinancierd schooltje voor 60 Palestijnse kinderen in Bethlehem. De Israëlische deputy minister van defensie Eli Ben-Dahan zei op 15 oktober 2015 nog: ”Palestinians have to understand they won’t have a state and Israel will rule over them”. Die zeloot had in 2013 in The Times of Israel al geroeptoeterd:” To me they are like animals, they aren’t Human”. De Palestijnen betalen de rekening voor het Duits gesol met Joodse mensen in WO II. Met Trump riskeren we WO III.

Door de behandeling van de Palestijn als Üntermensch is het een afschuwelijk misbruikt alibi geworden voor de uitvoer van terrorisme door islamitische fundi’s. Hoeveel bommen van criminele jihadisten zullen er in het Westen weerom ontploffen door de dwaasheid van die Amerikaanse narcistische mafketel? De Amerikaanse terreurexpert Robert Pope onderzocht de motieven van 462 zelfmoordterroristen. De woede voor de westerse Midden-Oostenpolitiek was hun voornaamste motief. Ondertussen zijn er nogal wat religiegekken bijgekomen. Het Bijbels festijn van bloed en tranen houdt niet op. Israël en Trump voeden ze. Zolang er geen oplossing is voor het Palestijns probleem geven we aan de Jihadi’s een alibi voor hun fanatisme, net zoals de Holocaust als moreel schild misbruikt wordt door de Israëli’s om de Palestijnen te onderdrukken.

