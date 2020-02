Ophef om video waarop te zien is hoe Israëlische soldaten lichaam van Palestijn met bulldozer van de grond schrapen YV

24 februari 2020

11u15

Bron: BBC, NYT 46 Israel Palestina Een video van een Israëlische bulldozer die het lichaam van een Palestijnse militant van de grond opschepte en weghaalde, zorgde gisteren voor verschillende vergeldingsacties vanuit Gaza. De man die van de grond werd geschraapt was eerder door soldaten uit Israël doodgeschoten omdat hij een bom probeerde te plaatsen aan de grens met de Gazastrook.

De Israëlische Minister van Defensie, Naftali Bennett, keurde het gebruik van de bulldozer niet af, en noemde het zelfs “gepast”. De Israëlische soldaten gebruikten de bulldozer omdat ze niet zeker waren of de man een bomvest droeg of andere explosieven bij had, aldus een woordvoerder van het leger.

Palestijnse militanten probeerden de man zelf nog uit de bulldozer te halen en mee te nemen, zonder succes. Een van de Palestijnen geraakte gewond, omdat het Israëlische leger verder op hen schoot.

“Oorlogsmisdaad”

Binnen Israël stootte de actie van het leger zelfs op verontwaardiging. Adalah, het centrum van Arabische Minderheidsrechten in Israël stuurde al een brief naar het hoofd van het leger om een onderzoek te eisen. Het centrum noemde het een oorlogsmisdaad en een schending van het internationaal strafrecht en mensenrechten.

Gaza vuurde minstens twintig raketten af op het zuiden van Israël als vergelding op de dood van het Islamitische Jihad-lid. De extremistische organisatie Islamitische Jihad heeft verantwoordelijkheid voor de raketaanvallen opgeëist. Als antwoord daarop heeft Israël op zijn beurt plaatsen in Syrië en Gaza bestookt met raketten. Syrië liet al weten dat hun raketafweersystemen succesvol de Israëlische raketten neerhaalde.