Netanyahu zet pas gesloten deal over hervestiging vluchtelingen alweer op losse schroeven IB

03 april 2018

00u58

Bron: Belga 3 Israel Palestina Een paar uur nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een overeenkomst met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over de hervestiging van zestienduizend Afrikaanse vluchtelingen had voorgesteld, schort hij die weer op. Dat deed hij gisterenavond via Facebook.

De overeenkomst hield in dat de zestienduizend migranten, die uit Soedan en Eritrea afkomstig zijn, binnen vijf jaar in andere landen hervestigd worden. Omgekeerd zouden zestienduizend migranten in het land blijven en een "officiële status" verkrijgen.

"Eerst praten"

Maar nu schreef Netanyahu dat hij eerst met de inwoners van het zuiden van Tel Aviv wil praten, na klachten over de UNHCR-deal. Na die gesprekken zou een nieuwe evaluatie van het plan komen. Op dit moment wonen veel van de vluchtelingen al in het zuiden van de stad.

Uit een bericht van de krant Haaretz blijkt dat ook leden van de religieus-rechtse regering van Netanyahu scherpe kritiek hadden op de deal. De regering beschouwt de vluchtelingen als illegale immigranten en noemt ze "indringers". Slechts in uitzonderlijke gevallen keurt de overheid asielaanvragen goed.

"Geen afspraken"

Mogelijke opvanglanden waren volgens Netanyahu Duitsland, Canada en Italië. Maar de UNHCR stelde 's avonds duidelijk dat er met deze landen geen afspraken bestaan. Bronnen binnen UNHCR zeggen dat de vluchtelingenorganisatie nu eerst voor "opvangplaatsen in het buitenland wil zorgen."

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken deelde mee dat het niet op de hoogte is van concrete vragen om in Israël verblijvende vluchtelingen als onderdeel van het UNHCR-hervestigingsprogramma op te vangen. Ook het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt tegen dat er een dergelijk akkoord met UNHCR bestaat.

Een woordvoerder van de Duitse ambassade in Israël meldde dat van 2014 tot 2018 ruim 9.600 vluchtelingen als onderdeel van het UNHCR-programma opgevangen zijn door Duitsland. "Duitsland is zijn humanitaire verplichtingen, ook door de opname van dergelijke vluchtelingen, al uitvoerig nagekomen en zal dat ook in de toekomst blijven doen", klinkt het.

Uitwijzing naar derde landen in Afrika

De Israëlische regering kreeg vorige maand felle kritiek te verwerken na haar aankondiging om de vluchtelingen uit te wijzen naar derde landen als Rwanda en Oeganda in Afrika. Tot eind maart zouden ze de mogelijkheid krijgen om vrijwillig af te reizen. Israël biedt hen daarvoor omgerekend 2.800 euro. Daarna dreigt de gevangenis.

Duizenden Israëli's kwamen de voorbije weken op straat om te protesteren tegen de uitzetting van de vluchtelingen. Overlevenden van de Holocaust riepen de regering op om zich, de geschiedenis van het eigen volk indachtig, menselijk op te stellen. Na een demonstratie van zeker 25.000 mensen in Tel Aviv vorige maand, werd het plan tijdelijk opgeschort door het Israëlisch Hooggerechtshof, dat de wettelijke basis ervan onderzoekt.

Volgens UNHCR gaat het geannuleerde akkoord over ongeveer 39.000 migranten.