Netanyahu stevent af op verkiezingszege in Israël

10 april 2019

09u40

Bron: The Guardian, Reuters, AFP, DPA 1 Verkiezingen Israël Met zo’n 97 procent van de stemmen geteld, lijkt de conservatieve regeringsleider Benjamin Netanyahu aan het langste eind te trekken bij Israëlische parlementsverkiezingen. Dat blijkt alvast uit vaststellingen van de lokale media. Op het spel staan de 120 zetels in de Knesset, het Israëlische parlement.

De Likoedpartij van Netanyahu zou 35 zetels van de 120 zetels binnenhalen, evenveel als de centrumpartij Blauw en Wit van ex-generaal Benny Gantz. Maar de rechtse religieuze partijen zouden samen aan 65 zetels komen en het centrumlinkse kamp aan slechts 55. Daardoor zal Netanyahu gemakkelijker een coalitie kunnen vormen.



Het lijkt daarmee erg waarschijnlijk dat president Reuven Rivlin de komende dagen aan Benjamin Netanyahu de opdracht zal geven om een nieuwe regering samen te stellen. Als “Bibi” daarin slaagt, zal hij al zijn vijfde mandaat als premier Israël kunnen beginnen.

Netanyahu: “Fenomenaal resultaat”

Netanyahu sprak gisterenavond al van een “fenomenaal” verkiezingsresultaat, dat neergezet werd “in onmogelijke omstandigheden” en ondanks de aanwezigheid van “vijandige media”. Hij benadrukte ook dat hij de leiders van de andere rechtse partijen in Israël benaderd heeft voor de vorming van een coalitieregering. Ze hebben “bijna allemaal” hun steun uitgesproken, aldus Netanyahu.



Zijn tegenstrever Gantz, die eveneens de overwinning had opgeëist, had het gisteren nog over “een historische dag voor Israël”. Vanochtend liet hij in een bericht op Twitter wel verstaan dat er “donkere wolken verschijnen”. “Er is nog niets definitiefs, omdat er nog electorale verschuivingen kunnen plaatsvinden”, klonk het nog.

Kleinere partijen verliezen invloed

De felle tweestrijd tussen enerzijds Likoed en anderzijds Blauw en Wit, vernoemd naar de kleuren van de Israëlische vlag, heeft ertoe geleid dat de kleinere partijen aan invloed verliezen in de Knesset, het Israëlische parlement.

De streng religieuze partijen Shas en Verenigd Thora-Jodendom komen allebei uit op acht zetels. De Arbeiderspartij moet het zelfs maar met zes zetels stellen. De ultrarechts partij Jisrael Beeténoe van gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman krijgt nog vijf zetels. De partij Nieuw Rechts van minister van Onderwijs Naftali Bennett en justitieminister Ayelet Shaked raakt wellicht niet in het parlement.