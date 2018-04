Netanyahu prijst soldaten na doodschieten van 16 Palestijnen in Gazastrook kv

01 april 2018

02u20

Bron: Belga 1 Israel Palestina De Israëlische premier Bejamin Netanyahu heeft zaterdag het leger gefeliciteerd voor het "beschermen van de grenzen van het land". Dat doet hij nadat Israëlische soldaten vrijdag minstens zestien Palestijnen hadden gedood en 1.400 verwond, die aan het manifesteren waren aan de grens van de Gazastrook.

"Bravo aan onze soldaten", zegt de regeringsleider in een mededeling. "Israël treedt hard en vastberaden op om zijn soevereiniteit en de veiligheid van zijn burgers te beschermen." Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in de andere mededeling dat de omheining tussen Israël en de Gazastrook een "soevereine staat en een terreurorganisatie" scheidt, waarmee het naar de radicaal-islamistische Palestijnse organisatie Hamas verwijst.

Vrijdag namen tussen 20.000 en 30.000 Palestijnen deel aan de "Grote Mars van de Terugkeer". Ze betoogden voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is. De manifestatie draaide echter uit in geweld, met minstens 16 doden en 1.400 gewonden tot gevolg.

Het Israëlische leger zegt dat acht van de doden "gekende terroristen" zijn. Zeven van hen zouden lid zijn van Hamas, de achtste een militant van de Al-Aqsa Martelarenbrigade.