Netanyahu lijkt vast te houden aan omstreden annexatieplan nederzettingen op Westelijke Jordaanoever NLA - MVDB

17 mei 2020

17u02

Bron: ANP - Belga 0 UPDATE De Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijkt vast te houden aan het plan om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat bleek in de aanloop naar de beëdiging van zijn nieuwe kabinet. Netanyahu zei in het parlement dat het tijd wordt dat Joodse nederzettingen in het bezette gebied onder de Israëlische soevereiniteit vallen.

De Knesset, het Israëlische parlement, gaf groen licht voor de installatie van de nieuwe regeringsploeg van premier Benjamin Netanyahu, waardoor Israël na ongeveer anderhalf jaar politieke onrust en drie verkiezingen weer een nieuwe regering heeft.

Israël zat sinds eind 2018 zonder stabiele regering. Toen werd besloten vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Die leverden geen duidelijke winnaar op en er kon geen nieuwe regering worden gevormd. Dat lukte pas nadat de kiezers nog twee keer naar de stembus waren geweest.

De 70-jarige Netanyahu gaat nu samenwerken met zijn voormalige politieke aartsrivaal Benny Gantz (60). Ze spraken af dat Netanyahu, hoofd van de conservatieve Likoed-partij, achttien maanden premier wordt en daarna plaatsmaakt voor Blauw-Wit-voorman Gantz. Die oud-legerleider wordt eerst minister van Defensie.

Door de handen ineen te slaan, konden de mannen voorkomen dat tijdens de coronacrisis weer verkiezingen gehouden moeten worden. De regering die nu zal aantreden is de grootste sinds de stichting van Israël in 1948. De oppositie morde dat het land straks meer ministers telt dan coronapatiënten aan de beademing.

3 miljoen Palestijnen

Een van de gevoeligste punten op de politieke agenda van de nieuwe regering is de mogelijke annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever, waar zo’n 3 miljoen Palestijnen wonen. Israël krijgt in het omstreden vredesplan van de Verenigde Staten de ruimte om nederzettingen en andere gebieden in te lijven.

Zo’n besluit zou het land wel op ramkoers brengen met delen van de internationale gemeenschap en de Palestijnen. Zij hebben het Amerikaanse plan verworpen en willen dat het bezette gebied deel gaat uitmaken van een toekomstige Palestijnse staat.

Netanyahu suggereerde zondag in de120 zetels tellende Knesset dat hij vasthoudt aan het plan. Hij stelde dat het tijd wordt dat Joodse nederzettingen onder de Israëlische soevereiniteit vallen. Binnen de coalitie is afgesproken dat daar pas vanaf 1 juli werk van gemaakt mag worden.

De juridische problemen van Netanyahu, die al sinds 2009 aan de macht is, kunnen een schaduw werpen over zijn komende regeringsperiode. Justitie verdenkt de ervaren politicus van corruptie en heeft vervolging ingesteld. Het proces begint volgende week.