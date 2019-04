Netanyahu belooft annexatie van Westelijke Jordaanoever als hij herverkozen wordt kv

07 april 2019

01u52

Bron: Reuters, Belga 0 Israel Palestina De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is van plan om de Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever in te lijven bij Israël als hij opnieuw verkozen wordt. De belofte zal niet in goede aarde vallen bij de Palestijnen en de Arabische wereld.

Tijdens een interview voor de Israëlische televisiezender Channel 12 werd Netanyahu gevraagd waarom hij de soevereiniteit van Israël nog niet had uitgebreid naar de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, net zoals Israël dat in het verleden deed in Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten. Dat werd in beide gevallen niet erkend door de internationale gemeenschap.

“Wie zegt dat we dat niet zullen doen? We zijn ermee bezig en we bespreken het”, antwoordde Netanyahu. “Je vraagt me of we naar de volgende fase zullen overgaan - het antwoord is ja, we zullen naar de volgende fase overgaan. Ik ga de soevereiniteit van Israël uitbreiden en ik maak geen onderscheid tussen de nederzettingsblokken en de geïsoleerde nederzettingen.”

Volgens de partijleider van het rechts-conservatieve Likoed is de komende verkiezingsperiode bepalend. “Zullen we in staat zijn onze veiligheid en de controle over het belangrijke gebied Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever, red.) te waarborgen? We hebben gezien wat er gebeurd is na een terugtrekking uit de Gazastrook”, aldus de Israëlische premier. Als het tot een terugtrekking zou komen, valt volgens hem een “Gazastrook in Judea en Samaria” te vrezen. Israël ontruimde de Gazastrook in 2005. Twee jaar later nam het radicaal-islamistische Hamas gewapenderhand de controle.

Verkiezingsstrijd

Israël kiest dinsdag een nieuw parlement. De fusiepartij Blauw-Wit, die een centrumkoers vaart, kan volgens de peilingen de grootste kracht worden in het parlement, nipt voor het rechts-conservatieve Likoed. Blauw-Wit wordt geleid door de voormalige topgeneraal Benny Gantz. Maar het is de vraag of Gantz de meerderheid in het parlement achter zich kan krijgen om een regering te vormen. Netanyahu noemt Gantz een linkse zwakkeling die de veiligheid van Israël in gevaar zal brengen door territoriale toegevingen te doen aan de Palestijnen.

Tegelijkertijd bindt Netanyahu ook de strijd aan met andere extreemrechtse kandidaten die de annexatie van Israël willen. De politicus, wiens campagne overschaduwd wordt door beschuldigingen van corruptie, hoopt met de belofte tot annexatie de kiezers te overtuigen die gekant zijn tegen het afstaan van land.

Schending van internationale wetgeving

Palestijnse leiders reageerden fel op het nieuws. “Israël zal de internationale wetgeving blijven met de voeten treden zolang de internationale gemeenschap Israël blijft belonen met straffeloosheid en dan in het bijzonder de steun van de Trump-administratie en de goedkeuring van Israëls schending van de nationale en mensenrechten van de Palestijnen”, reageerde de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat.

In Gaza dringt Hamas-woordvoerder Sami Abu Zuhri erop aan dat de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas een einde maakt aan de samenwerking met Israël op vlak van veiligheid in de bezette Westelijke Jordaanoever. “Netanyahu's droom van annexatie van de Westelijke Jordaanoever zal nooit werkelijkheid worden en we zullen dat niet laten gebeuren.”

Schending van Conventies van Genève

Israëlische nederzettingen in bezette gebieden zijn een erg heikel onderwerp, dat de heropstart van de Israëlisch-Palestijnse vredesgesprekken, die sinds 2014 stilliggen, erg bemoeilijkt.

Momenteel wonen al meer dan 400.000 Israëli’s op de Westelijke Jordaanoever, naast zo’n 2,9 miljoen Palestijnen. Daarnaast wonen er zo'n 212.000 Israëlische kolonisten in Oost-Jeruzalem.

Volgens de Palestijnen en veel andere landen zijn de nederzettingen een schending van de Conventies van Genève die verbieden dat er nederzettingen gebouwd worden op in oorlogen veroverd land. Israël betwist dit en wijst op veiligheidsredenen, alsook bijbelse, historische en politieke connecties met het land.

Palestina

De Palestijnen willen een eigen staat vestigen op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook: allemaal gebieden die Israël in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverde. Israël heeft Oost-Jeruzalem geannexeerd en zich teruggetrokken uit Gaza, maar wel een volledige blokkade van de regio gerealiseerd langs de grens. De Westelijke Jordaanoever blijft bezet door het Israëlische leger en de Palestijnen genieten er slechts een beperkte mate van zelfbestuur.

Steun VS

Netanyahu zei gisteren dat hij bereikt heeft dat de Amerikaanse president Donald Trump de Golanhoogte erkent als Israëlisch grondgebied. Hij wil nu “overgaan tot de volgende fase” en de Israëlische soevereiniteit vestigen op de Westelijke Jordaanoever. Tot nu toe was dat vooral een eis van de ultrarechtse coalitiepartner van Netanyahu. Netanyahu sprak zich in het verleden uit voor de oprichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat.