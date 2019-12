Netanyahu belooft “Amerikaanse erkenning van alle nederzettingen als hij opnieuw premier wordt” IB ES

27 december 2019

12u00

Als Benjamin Netanyahu opnieuw verkozen wordt als premier van Israël, zal hij ervoor zorgen dat de Verenigde Staten alle Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever erkennen. Dat zei hij vandaag in zijn overwinningsspeech na de voorzittersverkiezingen van zijn Likoed-Partij.

Netanyahu beloofde in zijn overwinningsspeech dat als hij opnieuw als premier verkozen zou worden, hij ervoor zal zorgen dat de Verenigde Staten alle Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever erkennen. “We zullen een Amerikaanse erkenning krijgen van onze soevereiniteit in de Jordaanvallei en van alle nederzettingen in Judea en Samaria (de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, red.)”, zei Netanyahu.

Indien hij als winnaar uit de bus komt bij de parlementsverkiezingen van 2 maart belooft Netanyahu ook een “historisch defensiepact” met de VS. Daardoor zal Iran permanent gestopt worden en zal Israël vredesakkoorden kunnen sluiten met de Arabische staten.

Grote meerderheid

Netanyahu werd met grote meerderheid herkozen als leider van de Likoed-partij. Netanyahu behaalde 72 procent van de uitgebrachte stemmen, zijn enige uitdager Gideon Saar 28 procent. De opkomst lag iets onder de 50 procent van de 116.000 stemgerechtigde partijleden.

“Een enorme overwinning! Bedankt aan de Likoed-leden voor hun vertrouwen, steun en genegenheid”, twitterde de 70-jarige Netanyahu kort nadat de stembussen donderdagavond waren gesloten en de eerste exitpolls al wezen op zijn ruime zege. “Met de hulp van God en de uwe zal ik Likoed leiden naar een klinkende overwinning in de komende verkiezingen en Israël blijven leiden naar ongekende prestaties.”

Saar geeft nederlaag toe

Gideon Saar, Netanyahu’s enige tegenstander bij de voorzittersverkiezingen van de Likoed-partij, gaf in een telefoongesprek met de ontslagnemende Israëlische premier zijn nederlaag toe, meldt de Israëlische krant The Jeruzalem Post. Hij gaf aan zich, samen met de vijf parlementsleden die hem steunden tijdens zijn campagne, achter Netanyahu te scharen bij de verkiezingen op 2 maart.

Saar kreeg de wind van voren binnen de partij omdat hij het opnam tegen Netanyahu. Hij wil zich daarvoor echter niet verontschuldigen. “Deze verkiezing was erg belangrijk voor Likoed en voor het democratisch karakter ervan”, zei hij. “Ik ben blij met mijn beslissing om op te komen tijdens de verkiezing, dat was de juiste beslissing. Zij die geen risico willen nemen voor waarin ze geloven, zullen nooit succesvol zijn.”

Derde parlementsverkiezingen in jaar tijd

De verkiezingen in maart zijn de derde parlementsverkiezingen in een jaar tijd in Israël omdat het bij eerdere verkiezingen niet is gelukt een regering te vormen.

Netanyahu domineert de Likoed-partij al tientallen jaren. Hij was partijleider van 1993 tot 1999 en opnieuw sinds 2005, toen Ariel Sharon de partij verliet om een eigen partij op te richten.