Militante Palestijnen reageren met raketaanvallen op Israëlisch geweld

26 juli 2018

08u13

Militante Palestijnen in de Gazastrook hebben woensdagnacht negen raketten afgevuurd op het Israëlische grensgebied, als reactie op Israëlische bombardementen. Dat zegt het Israëlische leger. De meeste raketten zouden ingeslagen zijn op braak terrein in de buurt van de grensmuur. Een ervan werd neergehaald door luchtafweer.

Eerder woensdagavond had het Israëlische leger bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Daarbij kwamen drie Palestijnen om, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza. Ook dit was een vergelding, deze keer omdat Palestijnen op Israëlische soldaten hadden geschoten.

Het Israëlische leger zegt dat het zeven militaire posten van Hamas met zwaar geschut bestookt heeft. Bij de Palestijnse beschietingen zou een Israëlische officier aan de grens gewond zijn geraakt. De militaire tak van Hamas zei na de aanval dat zijn strijders in de hoogste staat van paraatheid zijn en dat de bombardementen zouden vergeld worden.

