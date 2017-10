Met Belgisch geld gebouwde school in Palestina genoemd naar terroriste 13u11

Bron: VTM Nieuws 0 Twitter Dalal Mughrabi was een Palestijnse militante die in 1978 betrokken was bij een dodelijke aanslag in de buurt van het Israëlische Tel Aviv. Israel Palestina Een Palestijnse meisjesschool die gebouwd werd met Belgisch ontwikkelingsgeld, kreeg de naam van een Palestijnse terroriste. Als reactie schort de Belgische regering alle financiële steun op voor schoolprojecten in de Palestijnse gebieden. Dat melden verschillende media.

In 2013 werd met Belgisch geld de gloednieuwe 'Beit Awwa Basic Girls School' gebouwd op de Westelijke Jordaanoever. Ondertussen werd die naam echter aangepast naar 'Dalal Mughrabi Elementary School', zonder dat ons land op de hoogte werd gebracht. Mughrabi was een Palestijnse militante die in 1978 betrokken was bij een dodelijke aanslag in de buurt van het Israëlische Tel Aviv.

Het zint ons land niet dat een schooltje dat met Belgisch belastinggeld is gebouwd, naar een terroriste is genoemd. "De Belgische regering veroordeelt ondubbelzinnig elke verheerlijking van terroristische aanslagen", klinkt het op de kabinetten van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld). "België zal niet toelaten dat het op welke wijze ook vereenzelvigd wordt met namen van terroristen."

Buitenlandse Zaken heeft intussen contact opgenomen met de Palestijnse Autoriteit en wacht op "een formele reactie". Intussen heeft onze regering projecten met betrekking tot de bouw van Palestijnse scholen - ter waarde van 3,3 miljoen euro - opgeschort.

