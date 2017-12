Man slaat in Amsterdam ruiten Israëlisch restaurant aan diggelen Victor Schildkamp

12u43

Bron: AD.nl - AT5 0 AT5 Israel Palestina Een man heeft vanochtend met een houten knuppel de ruiten ingeslagen van een Israëlisch kosjer restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. " De dader had een Palestijnse vlag bij zich", zegt eigenaar Sami Bar-on van restaurant Ha Carmel . "En hij ging zelfs door toen de politie kwam." De vernieling komt een dag nadat Amerikaans president Donald Trump Jeruzalem erkende als als hoofdstad van Israël.

Het restaurant gaat normaal gesproken om 13.00 uur open. Bar-on werd gewaarschuwd door een buurman. De man die de ruiten ingooide riep 'Allah Akbar'. Op beelden van de regionale tv-zender AT5 is de vernieling te zien.

Middelvinger

Bar-on is van plan vandaag nog de ruiten te laten maken en gewoon open te gaan. ,"Als ik erbij was geweest, was het hij of ik, ik laat me niet wegjagen," zegt Bar-on. De restauranthouder zegt het wel gewend te zijn dat er middelvingers worden opgestoken of dat er tegen de ruiten wordt gespuugd. "Maar in de 20 jaar dat het restaurant hier zit, is dit nog nooit gebeurd."

Aan extra bescherming denkt hij nog niet. "Ik woon in Nederland. Waarom moet ik mij beschermen? Nogmaals: als ik erbij was geweest, was de dader eraan gegaan of ik. Maar ik laat me niet verjagen.''

Volgens de politie is de aangehouden persoon een 29-jarige man die in Nederland verblijft. Bij de aanhouding werd pepperspray gebruikt.

AT5