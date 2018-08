Man en zwangere vrouw met kind (1,5) sterven bij Israëlische bombardementen in Gaza, militante Palestijnen kondigen bestand af IB KG

09 augustus 2018

03u57

Bron: Belga 2 Israel Palestina Bij het geweld in de Gazastrook zijn woensdag minstens drie mensen omgekomen. Een Hamas-lid stierf toen zijn auto werd geraakt door een Israëlisch bombardement. Daarnaast kwamen een zwangere vrouw en haar dochter van achttien maanden oud om. Dat meldde het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave. Na de luchtaanvallen hebben militante Palestijnen een bestand afgekondigd.

Het Israëlische leger voerde bombardementen uit op twaalf "terroristische doelwitten" in de Gazastrook, meldde het zelf. Het gaat om vergelding voor ongeveer zeventig raketten die vanuit de enclave zijn afgevuurd op Israëlisch gebied, waarvan er 21 werden onderschept. Er vielen drie Israëlische gewonden, onder wie één persoon in Sderot.

De Israëlische gevechtsvliegtuigen viseerden onder meer "een fabriek waar onderdelen voor terroristische tunnels en beton worden gemaakt" en "verscheidene terroristische locaties in militaire kampen, waaronder infrastructuur voor de productie van raketten", luidt het.

Acht Palestijnse gewonden

Bij de Israëlische bombardementen kwamen al minstens drie mensen om, meldden de autoriteiten in de Gazastrook, waar de islamistische beweging Hamas aan de macht is. Een lid van de gewapende tak van Hamas, een 30-jarige man, kwam om toen zijn auto werd gebombardeerd in de stad Gaza, in het noorden van de strook. Een 23-jarige vrouw die negen maanden zwanger was kwam samen met haar dochtertje van achttien maanden oud om in Dayr al-Balah, in het midden van de enclave, terwijl haar man gewond raakte. Volgens het ministerie van Gezondheid raakten in totaal acht Palestijnse burgers gewond.

Bestand afgekondigd

Later op dag werd bekend dat de militante Palestijnen een bestand afkondigden. De Vereniging voor de Gewapende Weerstand sprak van "een einde van de escalatie". Zowel de radicale Hamasbeweging als de Islamitische Jihad behoren tot de koepelorganisatie. Even tevoren had ook de VN-bemiddelaar voor het Midden Oosten Nikolay Mladenov tot een einde van het geweld opgeroepen.

Israëlische media berichten over onderhandelingen tussen Israël en Hamas onder bemiddeling van Egypte over een langdurig staakt-het-vuren.

Einde aan blokkade

Sinds eind maart zijn bij protesten aan de grens van de Gazastrook volgens het ministerie al ongeveer 160 Palestijnen door Israëlische soldaten gedood. Eén Israëlische soldaat werd doodgeschoten.

De Palestijnen eisen een einde van de blokkade van de Gazastrook door Israël. Daarnaast betogen ze voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is.