Kremlin: "VS splijten wereld over Midden-Oosten"

Bron: ANP 0 REUTERS Palestijnse demonstranten rennen weg van het traangas dat de Israëlische troepen afvuren tijdens een protestactie tegen het besluit van Trump om Jeruzalem te erkennen als ISraëls hoofdstad. Israel Palestina De toestand in het Midden-Oosten wordt alleen maar ingewikkelder en de wereld raakt verdeeld door de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dit zei de woordvoerder van het Kremlin vandaag. Hij reageerde op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Washington Jeruzalem als Israëls hoofdstad erkent.

Jeruzalem is in de ogen van de wereldgemeenschap al zeventig jaar een plaats die een cruciale rol zou moeten spelen bij het bereiken van vrede tussen de Israëli's en Palestijnen. Lange tijd wilden de VN een internationaal bestuur voor Jeruzalem.

Het Arabische oosten van de stad is echter in 1967 door Israël bezet en vervolgens geannexeerd. De VN eisen dat de bezetters vertrekken en onderhandelen over vrede tussen een Joodse en een Palestijnse staat.

